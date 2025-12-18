이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

배우 나나가 최근 강도 사건을 겪은 뒤 달라진 일상을 공개했다.17일 '하퍼스 바자 코리아' 채널에는 나나가 최근 근황과 함께 일상에서 챙기는 필수품을 소개하는 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 나나는 "최근 큰 사건을 겪고 나서 '나는 나밖에 못 지킨다'는 걸 몸소 깨달았다"며, 팬들에게 소개하고 싶은 소지품으로 호신용 스프레이를 꺼냈다. 그는 "쓰지 않을 일이 있길 바라지만, 혹시 모를 위험한 상황에 처했을 때 '자신을 보호하자'는 의미에서 추천을 드리고 싶다"고 말했다.한편, 나나는 최근 자택에 강도 침입 피해를 입었다. 나나의 소속사 써브라임 측은 "나나의 거주지에 흉기를 소지한 강도가 침입하는 사건이 발생했다"라며 "강도의 신체적 위협으로 나나 배우의 어머니는 심각한 부상으로 의식을 잃었고, 나나 배우 역시 위기 상황을 벗어나는 과정에서 부상을 입었다. 현재 두 사람 모두 치료와 절대적인 안정이 필요한 상태"라고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr