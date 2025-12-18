/사진 = 샤넬
가수 지드래곤(G-DRAGON)이 하이엔드 브랜드 샤넬의 커스텀 룩으로 무대에 올라 눈길을 끌었다.

지드래곤은 지난 12일부터 14일까지 서울에서 열린 ‘지드래곤 2025 월드투어 [위버맨쉬] 인 서울: 앙코르’ 공연을 성황리에 마무리했다.

이번 앙코르 콘서트에서 지드래곤은 무대 위에서 샤넬 하이 주얼리 ‘플륌 드 샤넬(Plume de CHANEL)’ 브로치를 착용해 시선을 집중시켰다. 깃털 모티프의 섬세하면서도 대담한 디자인은 지드래곤 특유의 예술적 감성과 강렬한 무대 존재감을 한층 돋보이게 했다는 평가가 나온다.
의상 역시 샤넬 커스텀 룩으로 완성됐다. 샤넬 측은 블랙 크리스탈 자수 브레이드 장식이 더해진 오프화이트 울 팬츠 수트에 크림슨 컬러 실크 크레이프 셔츠를 매치해 클래식과 아방가르드를 넘나드는 독보적인 스타일을 선보였다고 소개했다.

한편 지드래곤은 샤넬 앰배서더로서 음악과 패션을 아우르는 영향력을 이어가며, 무대는 물론 글로벌 문화 신 전반에서 존재감을 나타내고 있다.

한편, 지드래곤은 이번 콘서트에서 데뷔 전부터 친분을 이어온 대림가 4세 이주영이 건넨 꽃다발을 받고 인증샷을 게재해 글로벌 팬들의 이목을 끌고 있다.

최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr

