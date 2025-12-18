사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 29기 연상연하남 특집 29기 영식이 남자다운 모습을 보였다.SBS PLUS '나는솔로' 남규홍 PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 29기 영식 퇴근 후 배를 타고 가겠다 (의지)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영숙과 대화하다가 영식은 "마음에 드는 이성이 겹쳐서 더 열심히 하는 사람도 있지만 피하거나 뭔가 안 될 것 같다라고 생각이 드는 경우에는 차라리 모르는 게 나을 수 있겠다라는 생각도 했다"고 했다.영숙은 "장거리가 진짜 중요한 것 같다"고 말했고 영식은 "저는 롱디 관련해서는 진짜 답이 없다고 생각한다"며 "누가 그때 여유가 있는지도 중요하고 누가 더 양보할 수 있는지도 중요하다"고 했다.이어 영숙이 "그 롱디를 할 만큼 열정적인지도 진짜 중요할 것 같다"며 "이제 좀 안정기에 접어들고 설렘이 사라지면 가는 게 귀찮고 그냥 집에서 쉬고 싶고 이럴 수 있잖냐"고 걱정했다. 영식은 제주도 장거리 연애에 대해 언급하더니 장거리 연애가 가능하다고 했다.영식은 "제주도에 이모와 이모부가 사셔서 자주 가는데 제 생각에는 김포공항에서 비행기 쏘면 부산 보다 차라리 낫겠다는 생각은 했다"고 했다. 이를 들은 영숙이 "그 비행기 탄다는 게 힘들다"고 하자 영식은 "일주일에 한 번은 만나는 데 금요일 날 퇴근하고 김포공항에 가서 여행 기분 내면서 가서 만나고 뭐 이렇게 하지 않을까 싶다"고 했다.이말에 영숙은 만약 출근해야 하는데 제주도에서 못 나가는 상황이 발생하면 어떡하냐고 하자 영식은 "저 같으면 일단 토요일날 비행기를 끊고 배를 타겠다"며 "솔직히 이야기하면 여성분이 진짜 내가 너 책임질게 하면 그만큼의 노력을 기울일 각오가 되어 있다"고 했다.한편 영식은 과거 방송에서 영자와 대화 후 눈물을 흘린 바 있다. 영자는 1표도 받지 못한 영식을 달래주는 과정에서 '왕자님'이라는 표현을 썼지만 이 말에 기분이 상한 영식이 눈물을 흘린 것이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr