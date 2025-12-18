텐아시아 DB

배우 최지우가 아픈 아들을 둔 엄마로 변신한다. 영화 ‘슈가’를 통해서다. 실제로도 엄마인 최지우의 모성애 연기가 기대된다.18일 오전 서울시 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 ‘슈가’ 제작보고회가 열렸다. 자리에는 배우 최지우, 민진웅, 고동하가 참석했다. 최신춘 감독은 개인 사정으로 불참했다.‘슈가’는 1형 당뇨 판정을 받은 어린 아들을 구하기 위해 고군분투하다 끝내 세상을 바꾸어 버린 한 엄마의 기적 같은 이야기를 그린 휴먼 드라마다. 최신춘 감독의 첫 상업영화 데뷔작으로 모성애를 넘어 사회적 편견의 극복과 가족의 연대, 사랑을 담아냈다.'슈가'는 실화를 기반으로 한 작품이다. 최지우는 "어느 날 교통사고를 당한 것처럼 아무런 준비가 되지 않은 상태에서 아이가 아프게 된다"며 "그로 인해 일상이 완전히 멈추게 되는데 감히 상상할 수 없는 고통일 것 같다. 특히 엄마라면 한시도 긴장의 끈을 놓을 수 없게 된다. 그런 면에서 미라의 삶을 더 면밀히 생각하게 됐다"고 밝혔다.민진웅 또한 "'슈가'를 만나기 전에는 당뇨의 종류를 잘 알지 못했다. 알게 된 이후에는 마음이 많이 아팠다. 가정에서 케어해야 할 부분도 있지만 사회가 행정적으로 책임지고 도와줘야 할 영역도 분명히 있다고 생각한다"고 털어놨다.최지우는 엄마 역할에 도전하게 된 것에 대해 "내가 엄마가 됐기 때문에 이를 고집한 건 아니다. 여배우가 자연스럽게 흘러가는 과정인 것 같다"며 "KBS2 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 등을 하면서 많이 배웠고 앞으로 어떻게 살면서 아이에게 어떤 엄마가 될 것인가를 끊임없이 고민하게 되는 것 같다"고 강조했다.최지우가 엄마라면 아들은 고동하가 연기한다. 고동하는 엄마의 헌신적인 사랑을 받는 동시에, 평생 관리해야 하는 질병의 무게를 감당해야 하는 12살 소년 동명으로 분한다.고동하는 "이 영화를 준비하고 촬영하기 전까지는 1형 당뇨를 잘 몰랐다. 관심을 가지고 알아봤고 더 잘 이해할 수 있었다. 촬영 과정에서 많은 환우들의 이야기를 들었는데 자기 감정을 표현하기보다 가족을 위해서 많이 참고 있더라. 이를 표현하기 위해 노력했다"고 설명했다.끝으로 최지우는 "따뜻한 가족 영화고 희망찬 내용이 담겨 있다. 일상의 소중함을 다시 한번 깨달을 수 있는 작품이니까 연말·연초에 따뜻한 마음으로 봐주시면 좋을 것 같다"고 덧붙였다.'슈가'는 내년 1월 21일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr