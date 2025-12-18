사진=신시컴퍼니

그룹 SF9 멤버이자 뮤지컬 배우 유태양이 자신이 맡은 배역에 대한 높은 만족감을 보였다.유태양은 지난달 9일부터 서울 삼성동 코엑스아티움에서 뮤지컬 '렌트'로 관객들과 만나고 있다. '렌트'는 1996년 브로드웨이에서 첫 막을 올린 뮤지컬이다. 푸치니의 오페라 '라보엠'(La Bohême)을 현대화한 작품이다. 뉴욕 이스트 빌리지에 모여 사는 예술가들의 치열한 삶을 그렸다. 동성애, 에이즈, 마약 등 시대의 금기를 마주한 청춘들의 목소리로 공감과 위로의 메시지를 전한다.이 작품은 2000년 7월 초연을 시작으로 올해 10번째 공연이다. 유태양은 해당 작품에서 남자 주인공 로저 역으로 새롭게 캐스팅됐다. 로저는 극 중 무명의 음악가다. 한때 잘 나가던 록 밴드의 멤버였기에 무대 위에서 기타를 다루는 인물이다. 유태양은 '렌트' 속 로저 배우들 중 실제로 기타 연주가 유일하게 가능하다.보통은 역할이 주어지면 그 인물이 가지고 있는 능력을 표현하기 위해 배우들은 배역이 가지고 있는 기술을 추가적으로 배운다. 그러나 유태양은 중학교 때부터 기타를 다뤘다. 이에 대해 그는 "무언가를 새롭게 만들거나 혹은 없는 것을 지어내지 않아도 됐다. 그저 '내가 할 수 있는 것을 하면 되는구나'라는 생각에 좋았다"고 말했다.이어 그는 "기타 외에도 연기 역시 평소에 쌓인 분노를 '렌트'를 통해 무대 위에서 그대로 표출한다"며 "평소에 소리를 지를 일도 없고 혼자 삭히는 일이 많은데, 로저를 통해 자연스럽게 분노를 꺼낼 수 있으니 오히려 좋다"고 배역에 만족감을 드러냈다.덕분일까. 유태양은 다수의 관객들로부터 "로저 그 자체"라는 평가를 받고 있다. 그는 "외적인 부분에서 닮았다는 이야기를 종종 들었다"면서 "관객분들께서 로저라는 인물을 그리셨을 때 '이런 이미지일 것 같아'라는 부분과 제 얼굴이 어느 정도 일치하는 부분이 있는 것 같다"고 견해를 밝혔다.그러면서 "물론 모든 로저 역의 배우들이 로저 그 자체지만, 그런 (배역과 닮았다) 얘기를 들을 때마다 '그래도 잘 가고 있구나' 싶은 생각에 좋게 봐주셔서 그저 감사한 마음" 이라고 소감을 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr