골프 여제 박세리까지 나섰다. '미스터트롯'은 '미스트롯'을 위한 희생양이라고 자신감을 드러낸 '미스트롯'이 시즌 4로 돌아왔다. TOP5 체제 도입과 역대 최강 마스터 군단 구성을 예고한 TV조선 ‘미스트롯4’는 기존 틀을 과감히 바꾸며 또 한 번의 트롯 신드롬을 정조준했다.18일 TV조선 ‘미스트롯4’ 제작발표회가 온라인으로 진행된 가운데 마스터 장윤정, 붐, 장민호, 김연자, 진성, 이경규, 김용빈, 모니카와 연출을 맡은 민병주 CP, 임지훈 PD가 참석했다.'미스트롯' 시리즈는 대한민국에 트롯 신드롬을 일으킨 대표 트롯 오디션으로 송가인, 양지은, 정서주 등 걸출한 트롯 디바들을 배출하며 전 국민적 사랑을 받아왔다. '미스트롯4'는 ‘대한민국을 홀릴 차세대 트롯 여제의 탄생’을 목표로 힘차게 달려갈 예정이다.이날 민병주 CP는 "가장 큰 고민을 했던 시즌"이라며 "트롯 오디션은 인생의 인생사와 한이 묻어나는 부분이라 출연자들의 절실함이 프로에 배어있는 프로그램인 것 같다. 구성에 변화를 줄 때 고민을 하는데 이번 시즌이 그 고민의 결정체가 나온 시즌이 아닐까 생각한다"고 입을 열었다.이번 시즌 부터는 TOP7이 사라지고 TOP5 체제로 변경된다고 한다. 민병주 CP는 "엄청나게 치열할 거라는 생각이 든다. 역대 시즌 중 가장 화려하고 완벽한 마스터 군단을 구성했다고 자부한다"고 자신했다.임지훈 PD는 "이번 부제가 '세상을 홀릴 트롯 여제를 찾아라'인데 진짜 여자들을 마스터로 모셔보자는 생각을 하게 됐다. 모니카, 박세리, 송가인까지 총 20분의 마스터 군단을 모시게 됐다다. 좋았던 것은 남기고 새로운 것은 재밌게 추가하자는 생각으로 현역부와 마스터 군단을 나누는 건 유지하고 TOP5를 뽑는 것은 새롭게 추가했다"고 설명했다.붐은 '미스터트롯'에 이어 '미스트롯'에서도 마스터로 활약 중이다. 새 시즌을 맞이한 데에 붐은 "이제 안 나올 줄 알았다. 매력 부분에서는 '시즌4'가 최강"이라고 입을 열었다.이어 그는 "정말 많은 매력쟁이들이 나왔다. 세상을 홀려라는 말처럼 거의 홀리데이더라. 대단한 친구들이다"라고 칭찬했다.또한 붐은 본인만의 심사 기준을 묻자 "저는 퍼포먼스를 봐 왔다. 매 시즌을 하면서 장윤성과 함께 인성이 좋은 사람, 착한 사람을 지켜봤다"고 답했다. 그러자 이경규는 "본인 인성이 안 좋지 않냐"고 일침했고 붐은 "저는 경규 형님 라인"이라고 말해 웃음을 자아냈다.또한 붐은 "사람에게서 나오는 에너지와 무대를 주도적으로 이끌어가는 에너지가 있는데, 저는 그거까지 보겠다. (에너지가) 식지 않고 쭉 연결해 갈 수 있을지 에너지까지 파악할 예정이다"라고 덧붙였다.이경규는 '미스터트롯3'에 이어 '미스트롯4'에 마스터 군단으로 합류하게 됐다. 그는 "'미스터트롯' 할 때 정말 지쳤다. 그런데이번에는 '미스트롯'이지 않나. '미스터트롯'을 견뎌냈으면 이건 해야 한다"고 소감을 전했다.그러면서 이경규는 "'미스터트롯'은 조금 심심했는데 '미스트롯'은 심심하지가 않다. 시청자들이 만족할 것이라고 생각한다"며 "감히 추천한다. '미스터트롯'보다 훨씬 재밌다. '미스터트롯'은 '미스트롯'이 잘 되기 위한 하나의 희생양"이라고 이야기해 모두를 놀라게 했다.또한 이경규는 "요즘 시대가 어려운데 분명히 시청자분들께 만족을 드릴 것"이라며 "제가 책임지겠다. 보세요 좀 제발"이라고 말해 웃음을 자아냈다.마지막으로 민병주 CP는 "뻔하지 않다. 수백 명의 스태프와 수개월간 미친 듯이 준비했다. 이번 시즌 기대하셔도 좋다"고 자신감을 내비쳤다.'미스트롯4'는 18일 오후 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr