사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

사진제공=duover

2026년을 여는 범죄 엔터테이닝 무비 '프로젝트 Y'에 힙합 뮤지션 겸 프로듀서 그레이가 음악감독으로 참여해 영화 완성도를 높였다. 뿐만 아니라 가창에는 최근 박정민과의 시상식 무대로 화제를 모은 화사를 비롯해, 김완선, 드비타, 후디, 안신애가 참여했다.1월 21일 개봉을 앞둔 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 유아 그리고 김성철까지 화려한 캐스팅 라인업과 탄탄한 연기력, 그리고 신선한 케미스트리를 예고한다.'프로젝트 Y'에 힙합 뮤지션이자 프로듀서 등 다방면에서 활약 중인 그레이(GRAY)가 음악감독으로 참여했다. 그레이는 트렌디하면서도 독보적인 감성의 음악과 프로듀스 능력으로 힙합 팬들은 물론이고 대중의 마음까지 사로잡은 올 라운드 뮤지션으로, 넷플릭스 영화 '발레리나'로 영화 음악감독에도 도전해 호평을 이끌어낸 바 있다. 그레이는 '프로젝트 Y'에서도 이전과는 또 다른 색깔의 다채로운 음악들을 통해 '프로젝트 Y'만의 감각적인 스타일을 완성하는데 기여했다는 후문이다. 여기에 '프로젝트 Y'의 음악에 화사, 김완선, 드비타, 후디, 안신애가 가창에 참여했다.이환 감독은 그레이와의 작업을 두고 "그레이 음악감독님이 그동안 했던 음악의 방식이 아니라 새롭고 다른 방식의 음악을 원했는데, 원래 생각하던 것 이상의 결과를 주셨다"고 전했다. 이에 예상 밖의 음악으로 영화에 장르적 매력을 드높였을 것이라 기대된다.'프로젝트 Y'는 내년 1월 21일 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr