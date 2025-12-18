/ 사진제공=TV조선

방송인 이경규가 자신감을 드러냈다.18일 TV조선 '미스트롯4' 제작발표회가 온라인으로 진행된 가운데 마스터 장윤정, 붐, 장민호, 김연자, 진성, 이경규, 김용빈, 모니카와 연출을 맡은 민병주 CP, 임지훈 PD가 참석했다.'미스트롯' 시리즈는 대한민국에 트롯 신드롬을 일으킨 대표 트롯 오디션으로 송가인, 양지은, 정서주 등 걸출한 트롯 디바들을 배출하며 전 국민적 사랑을 받아왔다. '미스트롯4'는 '대한민국을 홀릴 차세대 트롯 여제의 탄생'을 목표로 힘차게 달려갈 예정이다.이경규는 '미스터트롯3'에 이어 '미스트롯4'에 마스터 군단으로 합류하게 됐다. 그는 "'미스터트롯' 할 때 정말 지쳤다. 그런데이번에는 '미스트롯'이지 않나. '미스터트롯'을 견뎌냈으면 이건 해야 한다"고 소감을 전했다.그러면서 이경규는 "'미스터트롯'은 조금 심심했는데 '미스트롯'은 심심하지가 않다. 시청자들이 만족할 것이라고 생각한다"며 "감히 추천한다. '미스터트롯'보다 훨씬 재밌다. '미스터트롯'은 '미스트롯'이 잘 되기 위한 하나의 희생양"이라고 이야기해 모두를 놀라게 했다.또한 이경규는 "요즘 시대가 어려운데 분명히 시청자분들께 만족을 드릴 것"이라며 "제가 책임지겠다. 보세요 좀 제발"이라고 말해 웃음을 자아냈다.'미스트롯4'는 12월 18일 오후 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr