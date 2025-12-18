사진=MBC

사진=방송인 랄랄 인스타그램

방송인 랄랄이 딸을 위한 장난감으로 어질러신 거실 풍경을 공유해 웃음을 자아냈다.지난 16일 랄랄은 자기 개인 SNS 계정을 통해 "진심 거실 공간 이게 다임. 다 박서빈 공간임. 이럴 거면 키즈카페를 차리는 게"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.이날 공개된 사진 속 랄랄의 집 거실은 온통 딸의 각종 장난감들로 가득 차 있었다. 어질러진 풍경 한가운데 그의 남편이 앉아있어 눈길을 끌었다. 새로운 장난감을 나눔 받아와 부족한 공간에 들이자 랄랄이 한숨을 쉬는 듯 '그만'이라는 반응을 보여 웃음을 자아냈다. 육아의 현실을 잘 담아낸 모습이다.한편, 랄랄은 지난해 2월 11살 연상 비연예인 남자친구와 결혼했다. 결혼과 동시에 임신을 동시에 발표한 그는 같은 해 7월 딸을 출산했다. 그는 KBS 2TV 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 공개하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr