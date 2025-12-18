구혜선/ 사진 제공 = 엔에스이엔엠

배우 구혜선이 트로피를 들어 올렸다.문화·예술계 전반에서 종횡무진한 활약을 펼치고 있는 구혜선. 그가 지난 16일 태국 방콕에서 개최된 '2025 태국 올해의 헤드라인 인물 시상식'에서 '아시아를 빛낸 예술가상' 부문 트로피를 품에 안아 이목을 집중시켰다.구혜선에게 수상의 기쁨을 선사한 '태국 올해의 헤드라인 인물 시상식'은 매년 다양한 분야에서 가장 영향력 있는 인물들을 선정, 이를 태국을 비롯한 한국과 중국 등 기타 지역의 유명 인사들과 함께 기리는 행사다.시상식 측은 "구혜선은 예술적 다재다능함을 널리 인정받고 있는 현시대의 아티스트"라는 평가와 함께 "다방면에서의 재능과 지속적인 영향력으로 아시아 전역의 문화 교류에서 핵심 인물로 자리매김했다"라며 '아시아를 빛낸 예술가상' 부문 수상자로 뽑은 이유를 전했다.구혜선은 방콕 소재 BITEC 라이브에서 성대하게 열린 시상식에 참석해 현지 언론 매체 및 관객들의 열띤 관심을 받았다. 그는 존재감과 아우라로 현장을 환하게 밝힌 데 이어, 방콕의 밤을 화려하게 수놓았다는 후문이다.이번 수상을 통해 구혜선은 아티스트로서 갖춘 출중한 역량을 재입증했다. 그는 드라마 '꽃보다 남자', '엔젤 아이즈', '블러드' 외 다수의 작품 활동으로 전 세계 곳곳에서 한류의 맥을 이어갔다. 또한 구혜선은 연기뿐만 아니라 영화 연출, 뉴에이지 작곡, 회화 등에 이르기까지 각 분야를 폭넓게 아울렀고, 더 나아가 자신만의 예술 세계를 구축하는 데 성공했다.구혜선의 도전은 현재 진행형이다. 최근 K-헤어롤의 새 지평을 연 납작형 헤어롤 쿠롤을 론칭, 벤처 기업가로서도 당찬 행보를 걷고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr