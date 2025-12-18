사진=SBS

'모범택시3'의 화제의 빌런, 장나라가 본격 등판한다. 앞서 장나라는 2022년 6살 연하의 카메라 감독과 결혼했다.SBS 금토 드라마 '모범택시3'가 최고 시청률 15.6%, 수도권 12.9%를 돌파하며 매주 자체 최고 시청률을 경신, 2049 시청률 역시 평균 4.1%, 최고 5.19%까지 상승하며 12월 방송된 전 채널 전체 프로그램 1위를 차지하는 등 압도적 흥행 돌풍을 이어가고 있다. 그뿐만 아니라 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 12월 2주 차 화제성 순위에서도 4주 연속 TV 부문 드라마-비드라마 통합 1위를 수성, 시즌3까지 이어온 '슈퍼IP'의 힘을 입증했다.지난 7, 8화에서는 김도기(이제훈 분)와 '무지개 히어로즈'가 15년간 숨겨졌던 '진광대 배구부 시신 없는 살인사건'의 배후를 처단하며 '모범택시'의 첫 의뢰이자 유일한 미해결 사건을 종결하는 모습이 그려졌다. 특히 도기가 최악의 사이코패스 빌런, 천광진(음문석 분)를 향한 '눈눈이이' 참교육으로 카타르시스를 선사한 한편, 피해자 박동수(김기천 분)의 서사로 짙은 여운을 전하며 다가올 새 에피소드에 대한 기대감을 치솟게 한 바 있다.'모범택시3'가 새로운 복수 대행 서비스의 개시를 알리는 9화 예고를 공개해 관심을 키우고 있다. 예고 영상이 공개 4일 만에 조회수 260만(SBS 공식 유튜브, 인스타그램, 틱톡, 트위터, 네이버 합산/12월 17일 기준)을 돌파하며 이례적인 관심을 키우고 있다. 무엇보다 연예 기획사 대표로 변신한 장나라(강주리 역)의 첫 등장 모습이 담겨 있어 흥미를 치솟게 한다.영상 속 강주리는 걸그룹 론칭을 앞두고 오디션과 트레이닝을 진두지휘하는 모습. "나는 지금 내가 가진 모든 걸 걸고 니들한테 올인하는 거야"라는 확신 어린 한 마디와 연습생들을 따뜻한 눈빛과 미소로 대하는 강주리의 모습은 믿음직한 대표의 표상 그 자체다.하지만 그도 잠시, 소속사 직원(유태주 분) 데뷔를 볼모로 잡고 연습생(오가빈 분)을 협박하는 충격적인 장면이 포착돼 분위기가 반전된다. 과연 강주리의 소속사에서 연습생들을 대상으로 어떤 악행들을 벌이고 있는 것인지 궁금증이 모인다. 이와 함께 도기가 연습생을 강압적으로 다루는 매니저를 혼쭐내는 모습과 함께 "매니저를 교체하죠"라는 도기의 의미심장한 발언이 공개되면서, 수상한 연예 기획사를 정조준할 '무지개 히어로즈'의 행보에도 귀추가 주목된다.'모범택시3' 측은 "다가오는 9-10화 에피소드에서는 K-POP의 화려한 성공의 그늘 속에서 연습생들의 꿈을 볼모로 잡고 착취와 갑질을 일삼는 빌런을 정조준한다. 이를 위해 도기가 '매니저' 신분으로 문제적 연예 기획사에 위장 취업할 예정이다. 많은 기대 부탁드린다"라고 전해 본 방송에 기대감을 높였다.'모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시 기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 오는 19일(금) 밤 9시 50분에 9화가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr