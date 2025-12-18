사진=텐아시아DB

1986년생 박민영이 역대급 딜레이 사태에 비상사태를 선언한다.tvN 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어·메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)'을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 'K-뷰티 뉴욕 정복기'. 굿데이터코퍼레이션이 공개한 12월 2주 차 화제성 펀덱스 조사에서 TV 비드라마 화제성 7위, 목요일 비드라마 전체 1위를 수성하며 뜨거운 화제성을 자랑하고 있다.오늘(18일) 방송되는 '퍼펙트 글로우' 7회에서는 영업 7일 차에 들어선 '단장즈'의 이야기가 펼쳐진다. 이날 '운영 팀' 라미란과 박민영은 고객 리뷰 특별 점검 시간을 갖는데, 이 가운데 개선점에 대한 피드백이 발견되자 초 긴장 상태에 돌입한다. 일부 고객들로부터 시간 배분에 대해 아쉬움이 포착된 것. 이에 심기일전한 '단장즈'는 'No 딜레이'를 목표로 야심찬 손님맞이에 돌입한다.첫 번째 손님부터 '단장즈'의 수난기가 펼쳐진다. 손님의 극심한 엉킨 머리로 인해 '헤어룸'이 마비되는가 하면, 지각 손님이 발생해 스케쥴이 줄줄이 밀릴 위기에 처하고 마는 것. 이에 라미란과 박민영은 "운영이 참 쉽지 않다", "그동안 우리가 손님으로만 살아와서 이런 고충을 몰랐다"라면서 급 반성 모드에 돌입한다는 후문이다.급기야 넘사벽 준비성으로 '도라에미뇽'이라는 별명을 얻는가 하면, '바디메이크업'부터 '가발 빨래' 등 가능한 모든 일에 손을 보태 온 박민영은 "샴푸까지 배워올 걸 그랬다"라고 한탄하며 못 말리는 '준비 욕구'를 불태워 라미란의 웃음을 터뜨린다고. 과연 'No 딜레이'를 선언한 '단장즈'가 역대급 난관을 어떻게 헤쳐 나갈지 궁금증이 모인다.'단장'에는 뉴욕에서만 만날 수 있는 이색 직업군의 손님들이 총출동할 예정이다. 모델 에이전트부터, 세계적인 인기 시리즈물 제작에 참여한 방송 PD 등이 찾아와 흥미로운 이야기들을 꺼내 놓는다. 무엇보다 한 손님이 상담 중 국제기구 UN에서 근무한다고 밝히자, 박민영은 "정말 멋지다"라며 눈을 반짝이기도 한다고. 이에 색다른 손님들과 함께하는 K-글로우업 스토리에도 기대감이 수직으로 상승한다.'퍼펙트 글로우'는 오늘(18일) 밤 10시 40분에 7회가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr