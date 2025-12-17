사진=강원래 SNS

가수 강원래가 받고 싶은 생일 선물을 돌려서 언급했다.강원래는 지난 16일 자신의 인스타그램에 "12월 21일, 제 생일입니다. 혹시라도 '어떤 선물이 좋을까?' 하시는 분 계시다면 선물 안 하셔도 괜찮아요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 강원래가 자신의 생일 날짜를 정확하게 안내한 모습. 그는 갖고 싶은 선물의 이미지까지 캡처해서 업로드해 눈길을 끌었다. 그러면서 "디엠이나 메세지로 우리집 주소 물어보시면 안 돼요"라며 선물을 위해 집 주소를 물어봐 달라는 듯 언급했다.이같은 게시물에 아내 김송은 "울 남편 C사 향수 젤 좋아해요. 이 향수 다 썼어?"라는 댓글을 달았다.한편 강원래는 김송과 2003년 결혼했다. 강원래는 2000년 오토바이 운전 중 불법 유턴 차량과 충돌하는 교통사고를 당하며 하반신 마비 판정을 받았다. 김송은 강원래가 장애 판정을 받은 후에도 그의 곁을 지켰고, 결혼 11년 만인 2014년, 시험관 시술을 통해 아들을 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr