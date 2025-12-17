'응팔' 4살 꼬마, 10년 만에 '뇌섹녀' 근황 밝혔다…"영재교육원 수료" ('유퀴즈')

사진제공=tvN

배우 김설이 10년 만에 근황을 밝혔다.17일 오후 8시 45분 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭' 323회에는 SNS 자살 예방 감시단 유규진, 배우 김다미, '응답하라 1988'의 귀염둥이에서 청소년으로 폭풍 성장한 김설, 20년간 미제였던 신정동 연쇄살인사건을 해결한 김장수 형사가 출연한다.드라마 '응답하라 1988(이하 응팔)'의 마스코트이자 최고의 신스틸러 진주 역으로 사랑받았던 김설의 이야기도 관심을 모은다. '요술공주 밍키'를 꿈꾸던 귀여운 먹방 요정에서 어느덧 중학교 2학년이 된 김설은 유재석마저 놀라게 한 폭풍 성장 근황과 함께, 5년간 영재교육원을 수료한 '발명 영재'로서의 이야기를 공개한다.과학고 전교회장인 오빠 김겸 군도 함께 출연해 투닥대는 찐 남매 케미를 선보이며, 나란히 영재교육원을 수료한 두 남매의 특별한 공부 비결과 아이돌 못지않은 댄스 타임도 공개된다. 김설은 아역 배우 시절 출연한 드라마 '응팔' 비하인드와 더불어, 영화 '아일라'로 튀르키예 국민 배우가 된 비하인드까지 풀어낼 예정이다.20년간 미제였던 신정동 연쇄살인 사건을 해결한 김장수 형사의 이야기도 이날 방송에서 공개된다. 2005년 세상을 떠들썩하게 만든 '양천구 신정동 부녀자 연쇄살인 사건'의 진범을 밝혀낸 김 형사는 '저 사람은 내가 꼭 잡고 싶다'는 집념으로 시작된 수사 과정을 생생하게 전한다. 흩어진 수사 자료를 모은 것만 약 1만 페이지, 1차로 추린 수사 대상자는 30~40만 명에 이르는 상황 속에서 펼쳐진 긴장감 넘치는 수사 스토리가 시청자들을 사로잡을 전망이다.병원 탐문 수사 끝에 확보한 증거물을 국과수에 긴급 감정 의뢰하고, 검체의 DNA 일치 결과를 확인했을 때 "다리에 힘이 풀리고 눈물이 흘렀다"며 만감이 교차했던 순간까지 들어볼 수 있다. 끝까지 포기하지 않는 집념의 수사와 함께 "저승까지라도 추적해서 체포하겠다”라며 미제 사건의 범인에게 단호한 메시지를 남긴 김 형사의 이야기는 이날 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr