배우 김희선이 '다음생은 없으니까' 종영 소감을 전했다.지난 16일 방송된 TV CHOSUN 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까' 최종회에서는 인턴십 종료 이후 다시 인생의 3막을 찾아 나서는 조나정의 과정이 담겼다. 최종회는 닐슨코리아 기준 분당 최고 시청률 3.9%를 기록했다.'다음생은 없으니까'는 경력 단절 이후 다시 사회로 복귀하려는 한 여성 조나정의 이야기를 통해 워킹맘, 경단녀가 마주하는 냉혹한 현실과 삶의 의지를 담아낸 작품이다. 김희선에게도 이 작품은 각별한 의미를 지녔다. 김희선 역시 배우 이전에 엄마, 아내로서 6년간의 공백기 지나 현장에 복귀했던 만큼 조나정 캐릭터에 대한 애정을 드러냈었던 바 있다.김희선은 "조나정으로 살았던 시간은 정말 각별했던 시간이었다"라며 말문을 열었다. 이어 "나 역시 배우로서 6년간의 공백기를 지나 다시 현장에 섰던 만큼 경단녀 조나정이 느끼는 불안과 두려움, 다시 시작하는 용기, 더불어 나의 삶을 더 깊이 생각하고 되돌아보았던 작품이었다"라며 "매회 촬영이 끝날 때마다 '오늘도 잘 버텼다'는 생각이 들었고, 그 마음으로 끝까지 조나정을 연기할 수 있었다. 함께 공감해 주시고 응원해 주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.이어 "비록 나정의 인턴 생활은 끝났지만 그렇다고 인생까지 멈춘 것은 아니다. 나정이처럼 우리는 넘어지고 흔들려도 삶은 계속되고, 결국 다시 선택하며 각자의 길을 찾게 된다는 메시지가 전해졌으면 한다"고 덧붙였다.최종회 방영 직후 "김희선이라서 가능했던 조나정", "김희선의 생활 연기의 정점이 보였던 드라마", "오래 기억에 남는 드라마"라는 평가가 이어지며 그의 작품성과 연기력 모두 호평받았다. '다음생은 없으니까'는 김희선의 필모그래피 중 하나를 넘어 그의 연기 인생에서 또 하나의 전환점으로 기록될 전망이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr