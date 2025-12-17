/사진 = 그레이트엠

그룹 82메이저가 ‘런웨이투서울’ 오프닝 무대에 오른다.82메이저(82MAJOR·남성모, 박석준, 윤예찬, 조성일, 황성빈, 김도균)는 17일 동대문디자인플라자(DDP) 쇼룸에서 열리는 K-패션 플랫폼 프로젝트 ‘2025 런웨이투서울(RUNWAY TO SEOUL)’에 초청돼 축하 공연을 선보인다.‘런웨이투서울’은 패션쇼를 넘어 다양한 문화 콘텐츠를 결합한 서울 기반 글로벌 컬처 플랫폼으로, 2025년에는 K-패션·뷰티, 엔터테인먼트, 테크가 융합된 새로운 형태의 패션 행사로 진행된다.이날 82메이저는 참여 브랜드와 협업한 무대 의상을 착용하고, 한층 업그레이드된 비주얼과 퍼포먼스로 현장 분위기를 뜨겁게 달굴 예정이다.82메이저는 탄탄한 라이브와 퍼포먼스를 바탕으로 ‘공연형 아이돌’로 주목받고 있다. 데뷔 3개월 만에 단독 콘서트를 개최했으며, 네 번째 단독 콘서트까지 전석 매진을 기록하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.또한 북미, 대만, 말레이시아 투어를 성공적으로 마치며 글로벌 시장에서도 존재감을 드러냈다. 최근 발매한 미니 4집 ‘Trophy(트로피)’는 발매 5일 만에 초동 판매량 10만 장을 돌파하며 커리어 하이를 달성했다.한편 82메이저는 오는 21일 도쿄 닛쇼홀에서 첫 일본 팬미팅을 개최한다. 이어 2026년 1월 24~25일 다섯 번째 단독 콘서트 ‘비범 : BE 범’을 열며 활동을 이어간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr