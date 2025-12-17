사진=텐아시아DB

최근 연예계가 각종 논란으로 술렁이고 있는 가운데 방송인 전현무가 '전현무계획3'에서 곽튜브, 로이킴과 환상의 케미를 보여준다.오는 19일 방송되는 MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작 예능 '전현무계획3' 10회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 먹친구 로이킴과 함께 세종시 직장인들의 찐 맛집 리스트를 찾아 나서는 먹트립을 펼친다.이날 세종시에 뜬 전현무는 "첫 끼는 시청자가 제보한 순대국밥 맛집"이라며 '시청자계획'을 선포한다. 곧바로 두 사람은 사계절 내내 줄이 이어지는 해당 맛집으로 이동해 섭외에 바로 성공한다. 이때 사장님은 "아침 9시 전부터 줄을 서고, 하루 500인분이 팔린다"고 설명한다. 대박 맛집의 기운을 감지한 두 사람은 이 집만의 킥인 '파 양념장'을 더한 순대국밥을 맛보더니 "생각지도 못한 조합"이라며 감탄한다.뜨끈하게 첫 끼를 마친 뒤, 전현무는 "오늘의 먹친구는 서바이벌 출신의 감미로운 보컬"이라고 힌트를 준다. 이에 곽튜브는 "존박! 너무 쉽게 맞혔나?"라며 자신만만해한다. 같은 시각, 로이킴은 "너! 몇 끼야! 난 오늘 첫 끼야!"라며 자신의 밈을 소환해 폭소를 자아낸다. 나아가 벤치에 요염하게 드러누운 채 전현무와 곽튜브를 맞이하며 4차원 매력을 방출한다.하지만 눈을 가리고 있던 곽튜브는 "존박 씨, 반갑습니다"라고 인사하고, 로이킴은 "저도 빠니보틀 팬"이라며 서운해한다. 당황한 곽튜브는 "제 아내가 가장 좋아하는 가수"라고 수습하지만, 전현무는 "넌 안 (로이킴) 안 좋아하고?"라고 즉각 받아쳐 웃음을 자아낸다. 이어 곽튜브가 '봄봄봄'을 부르며 분위기 반전을 노리자 로이킴은 "제 노래는 그것만 알면 존박 형을 더 좋아하는 것"이라고 쐐기를 박아 현장을 초토화시킨다.'전현무계획3' 10회는 19일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr