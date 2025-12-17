사진=KBS2

포털 프로필 167cm 44kg인 배우 진세연이 '사랑을 처방해 드립니다'로 프로페셔널함과 따뜻함이 공존하는 반전 매력의 캐릭터를 선보인다. 그는 이전과 사뭇 다른 분위기와 비주얼로 눈길을 끌고 있다.2026년 1월 31일 저녁 8시 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다.진세연은 극 중 전직 의대생이자 현재는 태한 그룹의 의류 디자이너 공주아 역을 맡았다. 공주아는 초고속으로 팀장 자리에 올랐지만, 의대 출신 비전공자라는 꼬리표에서 벗어나지 못했다. 예기치 못한 사고로 해고 직전까지 몰렸다가 간신히 복직한 공주아는 새로 부임한 총괄 이사 양현빈(박기웅 분) 밑으로 발령받게 된다.이 가운데 오늘(17일), 진세연의 첫 스틸이 공개됐다. 의류 디자이너로 완벽 변신한 진세연은 따뜻한 미소를 품은 눈부신 미모를 자랑하고 있다. 섬세한 눈빛에서는 자신이 맡은 일에 대한 자부심과 진심이 느껴져 시선을 사로잡는다. 자신의 꿈을 위해 직진하며 연애 따위에 관심도 주지 않았던 공주아가 집안 원수의 아들이자 자신을 짝사랑했던 코찔찔이, 그리고 지금은 자기 상사가 된 양현빈과 어떻게 얽히게 될지 궁금증이 더해진다.진세연은 자신의 신념과 목표를 위해 꿋꿋하게 나아가는 프로페셔널한 모습부터 사랑 앞에서는 순수하고 맑은 모습까지 다채로운 감정선을 그리며 주말 안방극장 시청자들에게 힐링을 선사할 예정이다.매 작품 자신만의 색깔을 증명해 온 진세연이 공주아 캐릭터의 다채로운 매력을 어떻게 펼쳐낼지, 박기웅과의 로맨스 케미는 물론 의류 디자이너 캐릭터에 걸맞은 패션 센스 역시 주요 기대 포인트로 떠오르고 있다.'사랑을 처방해 드립니다'는 배우 진세연, 박기웅을 비롯해 감각적인 연출력을 지닌 한준서 감독과 탄탄한 집필력을 자랑하는 박지숙 작가가 의기투합했다.'사랑을 처방해 드립니다'는 2026년 1월 31일 저녁 8시 시청자를 찾아간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr