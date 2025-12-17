사진제공=티캐스트 E채널

2009년 한유라와 결혼한 방송인 정형돈이 과거 신혼 생활을 회상한다.17일 방송되는 티캐스트 E채널 '인생 때려잡기: 정승제 하숙집'(이하 '정승제 하숙집') 4회에서는 하숙집 운영진 정승제-정형돈이 "우리 아들 좀 사람 만들어 달라"는 어머니들의 요청으로 하숙생들의 집을 급습하는 현장이 공개된다.이날 두 사람은 아침부터 차를 몰고 바삐 움직인다. 직접 운전대를 잡은 정승제는 하숙생 납치(?)를 앞두고 비장한 표정을 짓는다. 바로 옆 조수석에 앉은 정형돈은 정승제 눈치를 살피면서 "사장님, 제가 화장실에서 거울을 봤는데 연예인도 아니고 거지도 아닌 애가 (거울 안에) 있어서"라며 하숙집 업무로 인해 노화가 왔음을 토로한다.정형돈의 불만에 정승제는 "사실 (대중들은 정형돈의) 비주얼에 대해 기대가 없다. 그냥 멘트만 잘 쳐주시면 된다. '메타 인지'가 안 되시냐?"고 말해 웃음을 자아낸다. 정형돈은 다시 "얼굴에 저승꽃도 핀 것 같은데"라고 하소연하지만 정승제는 "저한테 이러지 마시라. 저도 바지사장이다"라며 단호하게 반응한다.티격태격 케미가 폭발한 가운데, 정승제는 하숙생들의 꿈에 대한 이야기를 하다가 "나도 여의도 사는 게 꿈이었던 적이 있었지"라며 청춘 시절을 소환한다. 그러자 정형돈은 "저도 여의도에 살고픈 로망이 있어서 신혼집을 여의도에 구했다. 그 집에서 아이도 생겼다. 그런데 진짜 신기한 건, 그 집에 살던 세입자들이 모두"라며 신혼 생활을 회상한다.잠시 후, 두 사람은 어머니들의 납치 요청을 받은 집에 도착해 2명의 하숙생을 연달아 검거(?)한다. "우리 아들 좀 사람 만들어 달라", "아들이 제발 서서 걸어 다니길 바란다"는 어머니들의 간절한 부탁에 막중한 책임감을 느낀 정승제, 정형돈은 "지금부터 우린 '인간 만들기 프로젝트' 팀이다", "차라리 군대 가겠다는 말이 나올 정도로 정신 차리게 만들겠다!"라고 선포한다.해당 학생들의 정체는 자퇴 후 수능을 준비 중인 19세 황규 군과, 무기력하게 잠만 자는 25세 대학생 민수 군. 과연 두 사람이 어떤 고민을 갖고 입소한 것인지, 그리고 하숙집 생활을 통해 동기 부여에 성공할 수 있을지 관심이 집중된다.'정승제 하숙집' 4회는 이날 오후 8시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr