사진=박해미 SNS

사진=박해미 SNS

사진=박해미 SNS

사진=박해미 SNS

배우 박해미가 기내에서 평소 습관을 보였다.박해미는 지난 16일 자신의 인스타그램에 "출장중~~~"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 박해미가 비행기에 탑승하려는 과정이 고스란히 담겼다. 내부에 있던 승무원은 박해미의 비행기 표를 확인했다. 이후 "감사합니다"라고 말했다. 반면 박해미는 승무원이 티켓을 확인할 때 좌석 내부를 바라 보고 있었으며 티켓 확인이 끝나자 인사 없이 곧바로 들어갔다.이후 해당 승무원은 박해미에게 팬레터와 캔 커피 두 잔을 건네며 팬심을 전했다. 박해미는 승무원이 준 커피들을 양손에 들고 수줍은 듯 미소를 지었고, 이내 사인을 해줬다. 이때도 승무원은 두 차례 허리를 숙였지만, 박해미의 육성은 들리지 않았고 동행한 관계자가 "고마워요"라며 다소 딱딱한 말투로 인사했다.이같은 영상을 본 일부 누리꾼들은 "받는 건 좋아하시고 들어가실 땐 인사도 안 하시네"라며 박해미의 인성을 지적했다.한편 박해미는 1964년생으로 올해 61세다. 1984년 뮤지컬 '지저스 크라이스트 슈퍼스타'로 데뷔했다. 현재는 주로 연출 감독으로 활동 중이며, 이사장과 기업인도 겸하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr