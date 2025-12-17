사진=원진서 SNS

방송인 윤정수와 원진서 부부가 달달한 신혼 여행을 공유했다.원진서는 지난 16일 자신의 인스타그램 스토리에 '발리 밤 투어', '발리 신혼여행' 등의 해시태그와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 원진서가 윤정수와 함께 아름다운 발리를 배경으로 서로 마주보며 미소를 짓고 있는 모습. 상당한 체격 차이가 눈길을 끌었으며 달달함을 풍겼다.한편 원진서는 KBS 리포터, 웨더뉴스 기상 캐스터, 교통캐스터 등을 거쳐 2017년부터 필라테스 강사로 활동 중이다. 그는 지난달 30일 윤정수와 백년가약을 맺었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr