그룹 올데이프로젝트가 16일 서울 성동구 스테이지35에서 열린 브이티 코스메틱(VT Cosmetics) 팝업스토어 오픈 기념 프리뷰 행사에 참석했다.
올데이프로젝트, 성수동에서 비주얼 파티 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

