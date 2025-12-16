홈 연예가화제 올데이프로젝트, 성수동에서 비주얼 파티 [TV10] 입력 2025.12.16 20:39 수정 2025.12.16 20:39 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 올데이프로젝트가 16일 서울 성동구 스테이지35에서 열린 브이티 코스메틱(VT Cosmetics) 팝업스토어 오픈 기념 프리뷰 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 이찬원, 유명 걸그룹 멤버에 팬심 드러냈다…"섭외 아주 좋아" 미소 ('셀럽병사') 추성훈, 야노시호와 결별 위기 터졌다…"이혼 생각 매번 해" ('돌싱포맨') '굿 파트너2' 하차했다더니…남지현, 5살 연하 남배우와 ♥핑크빛 "나 찾아온건가" ('은애하는') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT