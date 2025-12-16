사진 = KBS1TV '아침마당' 캡처

코미디언 홍윤화와 김민기 부부가 최근 망원동에 작은 요리 바를 열고 자영업에 도전한 근황을 전했다.16일 오전 8시 45분 방송된 KBS1TV '아침마당-화요초대석'에서는 홍윤화, 김민기 부부의 등장이 그려졌다.이날 방송에서 홍윤화는 최근 시작한 사업에 대해 "자영업이 이렇게 힘들고 어려운지 모르고 도전했다"며 "김민기가 좋아하는 술과 제가 좋아하는 어묵 등 맛있는 안주들을 파는 어묵바를 7월부터 운영 중이다"고 밝혔다. 기본적인 세팅을 팀과 함께 하지만 직접 한다고 말한 홍윤화는 오픈한 지 4~5개월 되었지만 막상 해보니 정말 쉽지 않다고 고충을 털어놨다.특히 다이어트 중인 홍윤화에게는 손님들의 과한 애정이 또 다른 고충이었다. 홍윤화는 "저희를 너무 좋아해 주시는 손님들이 음식점에 드시러 오면서 케이크, 빵, 제철 과일, 지역 특산물 등을 상자째로 들고 오셔서 함께 먹다 보니 살 빼기 쉽지 않다"고 토로했다. 김민기 역시 "일하는 중간에 배달해주시는 분이 오셨는데 손님이 홍윤화 씨 안색이 배고파하는 것 같다며 피자를 시켜주신 것"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 홍윤화는 감사하게도 전국 각지는 물론 캐나다에 사는 한국인들까지 한국에 오자마자 첫 번째로 가게를 찾을 정도로 핫플레이스가 됐다고 전했다.홍윤화는 사업을 처음 하다 보니 음식의 맛과 장소 위주로 사전 조사를 했지 공사 비용이나 전기 배선, 주방 설비 등을 미리 파악해야 하는 것을 뒤늦게 알았다고 말했다. 김민기는 그 결과 첫날 정전이 돼 식은땀을 흘렸던 아찔한 상황을 떠올리며 다행히 손님들이 이벤트인 줄 알고 소리를 질러 위기를 넘겼다고 전했다.또 김민기는 '개그계의 최수종', '이벤트의 대왕' 등 사랑꾼 수식어에 대해 "타이틀이 너무 대단해서 더 조심하게 되는 경우도 있는 것 같다"며 "너무 부담스럽다"고 말했다. 하지만 홍윤화는 "김민기는 기본적으로 섬세함이 있다"며 "지나가다 예쁘다고 했던 물건을 기억해뒀다가 무심하게 선물해준다거나, 지금도 항상 운동화를 신겨주면서 딸처럼 대하는 것 같다"고 자랑했다. 김민기는 홍윤화에 대해 "애교가 정말 많다"며 "밖에서는 낯을 가리는데 집에만 들어가면 파고들고 거의 붙어있다. 애교도 많이 부려서 제가 거의 녹는다"고 애정을 드러냈다.홍윤화는 "아무리 돌려봐도 어제보다 오늘이 더 좋고 오늘보다 내일이 더 좋을 것 같은 삶을 같이 살고 있다"고 말했다. 홍윤화가 23살, 김민기가 28살이었던 시절 홍윤화는 시트콤 막내로 일하며 아무리 일해도 돈이 없어 한겨울에 롱패딩 없이 추위에 떨고 있었다고 회상다. 김민기는 그때 전 재산이었던 2~3만 원으로 대학로 헌옷 파는 곳에서 롱패딩 구제를 사줬고 홍윤화는 그 옷을 2년 동안 입고 다녔다고 했다. 김민기는 "너무 돈이 없으니까 데이트가 집 바래다주기뿐이었다"며 "식당 가서 술 먹고 치킨 하나 먹을 돈 없으니까 그냥 바래다주는 것만 했다"고 미안한 감정을 털어놨다. 하지만 홍윤화는 그때 전재산을 다 줬던 김민기의 진심이 와닿았다며 감동을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr