배우 장서희가 드라마 '인어아가씨'를 다룬 팬 유튜브 채널에 직접 감사 인사를 전했다.최근 유튜브 채널 '아리영박사'는 저작권 문제로 인해 운영을 중단한다고 공지했다. 해당 채널은 '인어아가씨' 영상을 쇼츠(Shorts) 형태로 편집해 게재하며 인기를 끌었던 곳이다.채널 운영자는 "안일한 생각으로 시작한 제 불찰"이라며 "앞으로는 적법한 경로를 통해 안전한 콘텐츠를 만들겠다"고 마지막 인사를 남겼다.이 소식을 접한 장서희는 해당 게시물에 직접 댓글을 달았다. 그는 "지인들이 재밌다고 알려줘서 저도 채널을 보게 됐다"며 "그 시절 1년 넘는 시간 동안 '아리영'으로 살면서 큰 애정을 가졌던 캐릭터다. 시간이 한참 흐른 뒤에도 다시 기억해 주고 재미있게 콘텐츠화해 주셔서 반가웠다"고 밝혔다.이어 "채널이 문을 닫게 되어 아쉽지만, 다른 방법으로 콘텐츠를 풀어 내실 생각이 있다고 하니 기대하겠다. 늘 건강하고 행복하시라"고 격려했다.이에 채널 운영자가 "제 마음속 최고의 배우시다. 아리영을 연기하던 열정과 진심은 오래 기억될 것"이라고 답하자, 장서희는 재차 답글을 남겼다.장서희는 "오랜 시간 잊지 않고 자료를 찾으며 애쓰셨을 정성이 감동이다. 배우에게도 정말 큰 보람이고 기쁨"이라며 "저의 긴 무명 생활의 설움을 한 방에 날려준 아리영을 저도 잊을 수 없다"고 소회를 털어놨다.한편 '인어아가씨'는 자신의 가정을 버린 아버지를 향해 복수를 펼치는 딸의 이야기를 그린 드라마로, 방영 당시 큰 화제를 모았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr