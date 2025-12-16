사진=텐아시아DB

가수 하성운이 추운 겨울, 따뜻한 핫팩 손에 쥐여주고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 8일부터 14일까지 '추운 겨울, 따뜻한 핫팩 손에 쥐여주고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 워너원 출신인 그는 지난 15일 엑소(EXO) 시우민(XIUMIN), FT아일랜드 이재진, B1A4 산들과 함께한 디지털 싱글 '기억 풍선'을 공개했다. 이 곡은 바쁜 일정 속에서 제대로 된 여행을 떠나본 적 없는 이들이 U+tv 오리지널 예능 '송캠프'를 통해 만나 특별한 교감과 우정을 나눈 뒤, 여행지에서의 순간과 서로 주고받은 이야기를 바탕으로 탄생했다.2위는 더보이즈 현재다. 더보이즈는 연말을 뜻깊게 장식할 새 스페셜 싱글을 선보인다. 소속사 원헌드레드는 1일 “더보이즈가 스페셜 싱글 '스틸 러브 유'(Still Love You)를 발매한다”고 밝혔다. '스틸 러브 유'는 더보이즈가 매년 데뷔 일에 맞춰 공개해온 싱글의 연장선으로, 변함없는 사랑을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하는 곡이다. 함께 공개된 티징 포스터에는 멤버들이 겨울 바다로 여행을 떠난 모습이 담겼으며, 크로스 워드 형식으로 그룹명과 팬덤명이 배치돼 눈길을 끌었다.3위는 더보이즈 주연이다. 그는 현재, 선우와 함께 스페셜 유닛을 결성해 지난달 음악방송 활동을 성공적으로 마무리했다. 더보이즈 현재·선우·주연은 스페셜 유닛 디지털 싱글 '타이거'(Tiger)를 발매하고, KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'까지 잇따라 출연하며 무대를 선보였다. 본 무대에 앞서 진행된 인터뷰에서는 신곡 '타이거'의 매력과 포인트 안무를 소개하며 퍼포먼스에 대한 기대감을 높였다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '연말에 조용히 둘이서 보내고 싶은 남자 가수는?', '연말에 조용히 둘이서 보내고 싶은 여자 가수는?', '연말에 조용히 둘이서 보내고 싶은 남자 트로트 가수는?', '연말에 조용히 둘이서 보내고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr