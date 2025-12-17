사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’)의 하루가 부캐 퍼레이드로 시선을 사로잡는다. 생후 약 300일 된 하루는 연예인인 아빠 심형탁 못지않은 패션 소화력을 보여준다.오는 17일 방송되는 ‘슈돌’ 601회는 ‘넌 감동이었어’ 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 심형탁의 아들 하루가 남다른 패션으로 스타 포스를 뽐낸다.상하의를 올핑크로 맞춰 입고 머리에는 핑크색 하트핀까지 꽂은 하루의 모습이 포착됐다. 머리부터 발끝까지 올핑크를 소화하고 있는 하루는 발그레한 핑크빛 볼로 러블리 매력을 보여주며 심쿵을 유발한다.특히 하루의 치명적인 뒤태가 랜선 이모들의 광대를 무장해제시킬 것으로 예상된다. 소파를 짚고 선 하루는 고개를 돌려 어딘가를 응시하는 모습. 토실토실한 하루의 엉덩이와 사랑스러운 미소가 하루의 귀여움을 극대화시킨다. 이에 심형탁은 “지금 좋아! 그 포즈야”라며 하루의 치명적인 뒤태 포즈에 엄지를 추켜세운다.하루는 시크 도도한 톱스타로도 변신한다. 동글이 선글라스를 착용한 하루는 아빠의 품에 안겨 여유롭게 미소 지으며 깜찍한 모습을 보여준다. 선글라스를 벗은 하루는 반전 앙증미로 시선을 사로잡는다. 선글라스를 손에 꼭 쥔 하루의 토끼 같은 미소가 치명적인 귀여움을 보여준다.러블리의 정점인 올핑크 하루부터 톱스타 포스를 내뿜는 선글라스 하루까지 어떠한 콘셉트도 200% 소화하는 하루의 부캐 퍼레이드는 이번주 ‘슈돌’ 본방송에서 공개된다. ‘슈돌’은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr