조세호 하차→이이경 대타…'KBS 18년 터줏대감' 김종민, 논란 속 재조명됐다 [TEN스타필드]

≪이소정의 유노왓≫

그거 아세요?(you know what)

사진=텐아시아DB

이이경을 둘러싼 논란과 조세호의 하차가 연이어 불거지며 KBS 예능 판도에 변화가 일었다. 이런 가운데 김종민의 안정적인 예능 존재감이 다시 부각되고 있다.조세호는 최근 자신을 둘러싼 의혹이 불거지자 출연 중이던 방송에서 자진 하차했다. 이에 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')을 약 1년 만에 떠났다. 반면 김종민은 2007년 '1박 2일' 시즌1부터 현재 시즌까지 무려 18년 동안 자리를 지켜온 최장기 멤버다. 여러 차례 시즌 개편과 멤버 교체가 있었지만, 김종민은 꾸준히 프로그램과 동행했다.김종민은 이이경 대신 '슈퍼맨이 돌아왔다' 새 MC로 합류하기도 했다. 당초 이 프로그램은 최지우, 박수홍, 안영미가 하차하고 이이경과 크리에이터 랄랄이 새 MC로 발탁됐다. 그러나 이이경이 사생활 이슈로 인해 하차하면서 김종민이 대신 자리를 꿰찼다.이이경의 출연 소식이 전해졌을 당시 일부 시청자들 사이에서는 "미혼인 이이경과 육아 프로그램 콘셉트가 다소 맞지 않는다"는 지적이 나왔다. 반면 김종민이 대타로 낙점됐을 때는 프로그램 취지와 더 적합하다는 긍정적 평가가 이어졌다. 그는 지난 4월 11살 연하의 비연예인과 결혼했다.김종민은 2000년 그룹 코요태로 데뷔한 후 가수와 예능인을 오가며 활동해왔다. 예능에서는 이른바 '바보 캐릭터'를 통해 친근한 이미지를 구축했다. 긴 연차에도 사소한 구설조차 없다는 점에서, 그는 드물게 신뢰를 유지해온 예능인으로 평가받는다. 웃음을 책임지는 역할을 맡고 있으면서도 선을 넘지 않는 태도와 주변을 배려하는 자세로 업계 안팎에서 신뢰를 쌓았다는 게 공통된 시선이다.시청자들 사이에서는 "김종민이 있어 '1박 2일'이 장기간 유지된다", "멤버가 바뀌어도 김종민이 중심을 잡아준다"는 호의적인 반응이 이어지고 있다. 변화가 잦은 연예계 환경 속에서도 꾸준히 안정감을 유지해온 연예인이라는 평가가 나온다.예능 트렌드는 빠르게 변화하고 새로운 얼굴이 끊임없이 등장한다. 이러한 흐름 속에서도 김종민은 특유의 캐릭터와 안정감을 잃지 않으며 자기만의 영역을 확실하게 구축했다. 조세호의 하차와 이이경 대타라는 이슈 속, 김종민의 존재 가치가 다시 한번 빛을 발하고 있다. 'KBS 터줏대감'이라는 수식어가 과장이 아닌 이유다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr