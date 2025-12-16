/ 사진제공: MBC

오현경과 이재황의 심상치 않은 관계가 공개된다다.MBC 일일드라마 ‘첫 번째 남자’(기획 장재훈/연출 강태흠/극본 서현주, 안진영/제작 MBC C&I, DK엔터테인먼트)가 첫 방송부터 사랑과 배신, 그리고 충격적인 임신 스캔들과 실종 사건까지 숨 쉴 틈 없이 휘몰아치는 전개로 짜릿한 도파민을 선사한 가운데, 16일 방송되는 2회에서는 오현경의 비밀스러운 관계가 포착되어 새로운 파란을 예고한다.지난 1회에서는 드림그룹 후계자 마동석(김영필 분)을 두고 채화영(오현경 분)과 정숙희(정소영 분) 두 여자가 동시에 임신을 하는 충격적인 전개가 펼쳐졌다. 그럼에도 숙희를 향한 변함없는 사랑을 맹세했던 동석이 의문의 실종을 당하자, 화영은 “아이를 낳아서 동석씨 아이라는 걸 반드시 증명하겠다”고 선언한 걸로도 모자라, 숙희를 미행하며 차로 밀어버리겠다는 섬뜩한 생각까지 서슴지 않으며 드림그룹 며느리 자리를 향한 강렬한 욕망을 드러냈다. 하지만 방송 말미, 화영은 계단에서 굴러 떨어지며 배를 움켜쥐고 절규하는 모습으로 최악의 위기를 맞닥뜨렸던 상황.이 가운데 공개된 스틸은 화영과 그의 비서 이강혁(이재황 분)의 의미심장한 관계를 담고 있어 이목을 단숨에 집중시킨다. 가장 먼저 눈길을 끄는 것은 위기를 겪은 이후, 상처 난 얼굴에 초췌해진 화영이다. 항상 화려하고 완벽한 자태를 보여줬던 화영이기에 한눈에 봐도 지친 기색이 역력한 듯한 그의 모습이 더욱 애잔하게 다가오는 가운데, 과연 그 속내는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.여기에 화영과 강혁이 함께 있는 투 샷 스틸은 두 사람의 관계를 향한 호기심을 무한 자극한다. 강혁은 화영을 조심스럽게 안아주며 위로를 건네고 있고, 화영은 그의 품에 얼굴을 묻고 불안함과 상처를 치유 받으려는 듯 꼭 안겨 있다. 스틸 속 두 사람의 모습에서는 미묘하고 애틋한 분위기가 느껴져 더욱 시선을 뗄 수 없게 만든다.특히 강혁은 화영이 시키는 일이라면 무엇이든 할 정도로 충성심을 보이는 인물이다. 항상 흐트러짐 없는 자세와 매섭고 예리한 눈빛으로 화영을 위해서라면 지옥 끝까지 따라갈 듯한 그가 상처 입은 화영을 끌어안고 있는 장면은 두 사람 사이에 무언가가 존재하고 있다는 것을 암시한다. 때문에 화영이 자신의 욕망을 쟁취하는 과정에서 강혁이 어떤 변수로 작용하게 될지, 그리고 두 사람의 위험한 관계의 전말은 무엇일지 관심이 모이고 있다.한편, MBC 일일드라마 ‘첫 번째 남자’ 2회는 16일 저녁 7시 5분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr