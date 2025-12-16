/ 사진=텐아시아 DB

사진=EBS 1TV '취미는 과학여행'

여행 유튜버 원지가 '직원 혹사 논란' 이후 방송 활동을 재개했다.지난 15일 방영된 EBS 1TV '취미는 과학여행'에서는 원지를 비롯해 가수 데프콘, 이대한, 장홍제 교수가 '과학 원정대'를 결성하는 과정이 전파를 탔다.이날 원지는 자신을 "여행 크리에이터"라고 소개하며 등장했다.이에 데프콘은 인사를 나눈 뒤 "이 세상의 모든 것이 뭘로 구성되어 있는지 아냐"고 물으며 "원자다. 원지도 이름을 원자로 바꾸자"라고 농담을 건넸다. 하지만 원지는 "과학자 개그는 적응이 안 된다"며 난색을 보여 웃음을 자아냈다.이들의 첫 여행지는 스위스로 결정됐다. 스위스 방문 경험을 묻는 데프콘의 질문에 원지는 "안 가 봤다. 비싼 나라는 안 갔다"고 밝혔다.앞서 원지는 자신의 유튜브 채널을 통해 직원용 사무실을 구하는 과정을 공개했다가 여론의 뭇매를 맞은 바 있다. 당시 영상에 나온 사무실이 지하 2층에 위치한 6평 규모였으며, 이곳에서 직원 3명이 근무한다는 사실이 알려지자 열악한 근무 환경에 대한 비판이 제기됐다.논란이 일자 원지는 세 차례에 걸쳐 입장을 표명했다. 그는 3차 사과문을 통해 "사무실 논란과 관련해 많은 분들께 걱정과 심려를 끼쳐 진심으로 죄송하다"며 "제가 환기의 중요성을 누구보다 강조했었는데, 그 부분을 신경 쓰지 못해 팀원들에게 불편을 드린 부분 깊이 반성하고 있다"고 고개를 숙였다.이어 "신중하지 못한 성격으로 대표의 자질이 많이 부족한 것 같아 반성하고 있다. 평소 여행하듯이 사업을 하려고 했던 것 같다"면서 "규모가 크든 작든 부족함을 많이 느꼈고 겸손해질 수 있는 시간이었다. 쓴소리와 응원 모두 감사하다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr