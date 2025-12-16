사진=텐아시아DB

'남극의 셰프'에서 백종원이 단수, 전기 사용 제한 등의 위기를 맞았다.지난 15일 방송된 '남극의 셰프'에서는 백종원X임수향X수호X채종협이 우루과이 아르티가스 기지 대원들을 위해 김밥을 선보였다.남극의 셰프' 4인방이 준비한 김밥은 소고기 김밥, 돈가스 김밥, 참치김밥, 게살 봄동 김밥까지 총 4종이었다. 그런데 눈과 얼음으로 뒤덮여 식수 사용이 제한적인 남극에서는 단수가 자주 일어났고, 우루과이 기지 또한 단수에 전기까지 부족해 제일 중요한 재료인 밥이 설익는 사태가 벌어졌다. 채종협은 설익은 밥을 살리려 고군분투한 끝내 김밥에 딱 맞는 찰기의 밥 완성에 성공했다.'남극의 셰프' 4인방은 "'김밥'은 한국 사람들이 가장 많이 먹는 음식 중 하나다"라며 메뉴를 설명했고, 여기에 곁들일 북엇국도 제공했다. 낯선 식재료이지만 우루과이 대원들은 "해물 요리할 때 나오는 국물 맛이다. 너무 맛있다"라며 입을 모아 칭찬했다. 생선을 좋아하지 않는 대원까지도 "내가 생각하던 생선 맛과 달라서 놀랐다"라며 만족했다. 또 김밥 속 단무지를 망고로 착각하기도 했지만, 입맛에 맞는 듯 김밥 리필을 요청하며 식사를 즐겼다.여기에 단 디저트를 좋아하는 우루과이 대원들을 위해 '남극의 셰프' 4인방은 달짝지근한 단호박 맛탕에 생크림을 올려 제공했다. 페트라 대장은 "다 처음 먹어보는 요리인데 정말 맛있었다"라며 흡족해했다. 대원 중에 "내 장래희망은 한국인이야"라는 반응이 나올 정도로 이들의 식문화 교류의 현장은 성황리에 종료됐다.다시 세종기지로 돌아온 네 사람에게는 새로운 미션이 주어졌다. 세종기지에서는 그달에 생일인 대원들을 위해 한 달에 한 번 생일파티를 하는 문화가 있는데, 이 총괄을 4인방이 맡은 것. 이달의 생일자인 권영훈 총무, 해양연구 대원 위대환, 지질지구 물리연구 대원 민준홍은 쫄면•로제 떡볶이•붕어빵을 먹고 싶은 음식으로 꼽았다. 로제 떡볶이의 주재료인 우유와 크림, 쫄면의 주재료인 양배추가 없는 상황이었지만, 임수향은 "남극에서 한 번 있는 생일이다 보니 꼭 해드리고 싶었다"라며 의지를 다졌다. 수호도 "기억에 남을 파티를 하고 싶다"라며 생일파티를 준비했다.채종협은 특별한 날 유빙을 음료에 담아 먹는 세종기지의 오랜 전통을 따라 '유빙주'를 만들기 위해 유빙 캐기에 나섰다. 빙하에서 떨어져 나온 유빙은 남극 바다를 떠돌다 파도에 밀려 세종기지 해안으로 흘러 들어온 것이라고. 오랜 세월 눈이 쌓이는 과정에서 공기가 눈 속에 갇힌 채 얼음이 되면서, 유빙 속에는 수천 년 전의 공기가 작은 기포 형태로 담겨 있었다. 채종협은 이를 신기해하며 유빙 캐기를 완료했다.'남극의 셰프' 4인방은 메밀면으로 만든 쫄면, 수프로 만든 로제 떡볶이, 그리고 갈비찜으로 푸짐한 생일상을 차렸다. 마지막으로 수호가 구운 붕어빵과 임수향이 직접 꾸민 케이크까지 깜짝 등장했다. 권영훈 총무는 "남극에서 나갈 시기가 다가오며 심적으로도 지치고 날카로워지는 시점인데, 대원들 모두 다시 힘을 얻은 느낌이다. 평생 기억할 수 있는 추억을 만들어줘서 감사하다"라며 고마움을 드러냈다. 채종협은 "마음이 한없이 따뜻해지는 느낌이었다"라며 가족같이 함께 시간을 보낸 월동대원들과의 시간을 뿌듯해했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr