'판사 이한영' 지성, 박희순, 원진아가 작품의 관전 포인트를 밝혔다.2026년 1월 2일(금) 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다. 앞서 올해 MBC는 한때 '드라마 왕국'으로 불리던 명성을 잃고 심각한 부진에 빠졌다. '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 금토 드라마들이 연이어 1~2%대 시청률을 기록했다.지성은 극 중 적폐 판사였다가 예기치 못한 사고를 당해 10년 전으로 회귀한 후 정의를 향해 나아가는 이한영 역을 맡았다. '용기와 선택'을 '판사 이한영'의 관전 포인트로 꼽은 그는 "전생의 어둠을 먼저 부숴야만 진짜 정의를 세울 수 있다는 메시지가 이 드라마의 핵심"이라면서 부정부패라는 어둠을 따라가던 이한영이 정의라는 빛을 선택하는 과정을 강렬하게 그려낼 것을 예고했다.지성은 "이한영은 행동과 과감한 결단으로 기존 질서를 흔들며 정의를 실천한다"면서 "악을 예상치 못한 방식으로 멈춰 세우는 장면이 파격적이지만, 이것이 정의를 향한 그의 솔직한 언어"라고 전했다. 그가 거악에 맞서 전달할 통쾌한 사이다 서사에 관심이 집중된다.자신의 정의를 이루기 위해 권력을 이용하는 서울중앙지법 형사수석부장판사 강신진 역의 박희순은 또 다른 관전 포인트로 '흐름의 변화'를 짚었다. 그는 "과거의 사건들이 회귀 이후 어떻게 달라지고 어떤 결과로 이어지는지를 지켜보는 재미가 있을 것"이라면서 "흐름을 따라가는 과정에 주목해 보시면 더욱 몰입할 수 있을 것"이라고 전했다.원진아는 악연으로 얽힌 이한영의 손을 잡는 서울중앙지검 검사 김진아로 분한다. '판사 이한영'의 과감함에 주목한 그는 작품을 '통쾌한 복수극'으로 정의하고 "'저게 실제로 가능한가? 저래도 되는 건가?'라는 의문의 시선보다는 대리만족과 웃음, 즐거움을 느낄 수 있으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "이한영이 재판에서 보여주는 모습은 많은 시청자께 '저게 실제였으면 얼마나 통쾌할까'라는 감정을 줄 것 같다"고 덧붙였다.'판사 이한영'은 지성과 박희순, 원진아를 중심으로 브레이크 없는 사이다 전개를 보여줄 예정이다. 여기에 세 사람의 명품 연기력은 물론이고, 극을 구성하는 여러 인물의 캐릭터 플레이가 더해지면서 눈을 뗄 수 없는 몰입도 높은 이야기를 완성할 전망이다.'판사 이한영'은 2026년 1월 2일(금) 밤 9시 40분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr