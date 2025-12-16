사진=허안나 SNS

사진=허안나 SNS

사진=허안나 SNS

개그우먼 허안나가 속상한 속내를 비췄다.허안나는 지난 15일 자신의 인스타그램에 "오디션 다 떨어지고 집에서 짜장면에 소주 한 잔하기🍶"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 안나가 혼자 짜장면에 소주를 마시고 있는 모습. 허안나는 "약 한 달 전에 6군데에 프로필을 돌렸는데 한 곳에서도 연락이 없었다"라며 자존감도 떨어지고 좀 속상하더라구요"라며 씁쓸한 마음을 전했다.허안나는 내년 1월 방영 예정이었던 MBC 신규 예능 '나도신나'에 출연 예정이었다. 그러나 출연진 중 박나래가 최근 전 매니저들 사이 갑질 논란과 불법 의료 의혹으로 방송 활동 중단을 선언해 제작 및 편성이 취소됐다.'나도신나'는 연예계 소문난 19년 지기 절친 박나래, 장도연, 신기루, 허안나가 떠나는 무계획, 무설정, 무절제의 순도 100% 리얼 여행 버라이어티다. 박나래가 활동 중단을 선언한 당일 프로그램 스틸컷도 화제가 됐다. 이 스틸컷에는 침대 위에 소주병으로 추정되는 물건과 박나래의 풀린 눈이 고스란이 드러났다.한편 허안나는 1984년생으로 올해 41세다. 2008년 MBC 17기 공채 개그맨으로 데뷔해 1009년 KBS 24기 공채 개그맨으로 재데뷔했다. 그는 2019년 개그맨 출신 오경주와 7년 연애 끝에 결혼했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr