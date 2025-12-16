사진=텐아시아DB

사진=KBS

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 '우형제' 은우, 정우가 '쥬슈남매' 지우, 시우와 재회해 눈길을 끈다.'슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 지난 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성 형제임을 입증했고, 지난 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 높은 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.오는 17일(수) 방송되는 '슈돌' 601회는 '넌 감동이었어' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 앞서 이이경이 '슈돌'의 새 MC로 합류할 예정이었지만, 사생활 의혹이 불거지면서 김종민으로 교체됐다. 이이경은 지난달 SNS에 "VCR 촬영으로 진행한다고 들었는데, 기사를 통해 교체 사실을 알게 됐다"며 '슈돌'을 저격한 듯한 글을 올렸다.지난 해 '장동민네 꼬마 일꾼들'로 활약한 '우형제' 은우-정우, '쥬슈남매' 지우-시우가 다시 '4우남매'로 뭉쳐 이목을 집중시킨다. 김장철을 맞아 김준호-은우-정우와 장동민-지우-시우가 재회한다. 두 가족이 강원도 원주에 있는 장동민의 본가에서 함께 김치를 담그기로 한 것. 지난 번 만났을 때 다정한 남매 케미를 뽐냈던 은우와 지우의 재회가 기대를 모은다. "은우 오빠 오래간만이야"라며 반갑게 은우를 맞이한 지우는 직접 수확한 고구마를 웰컴 푸드로 대접하며 야무진 매력을 뽐낸다.두 집안의 장남 은우와 장녀 지우의 특급 케미가 예고된 가운데, 은우-정우-지우-시우가 '장동민네 꼬마 일꾼들'로 변신, 열일 모드에 돌입한다. 특히 네 귀요미들의 김장 패션이 시선을 사로잡는다. 은우, 정우, 지우, 시우는 깔깔이와 화려한 무늬의 일바지를 착용하고 본격적으로 노동에 돌입한 모습으로, 작업복을 찰떡 같이 소화해 귀여움을 자아낸다.은우는 자신의 체구만 한 배추를 옮기는 미션에 꼬마 장사 같은 파워를 뽐내 눈길을 끈다. 양팔로 배추를 안더니 뒤뚱거리면서도 무사히 배달을 완료한 것. 은우의 파워에 장동민은 "은우가 힘이 엄청나게 세! 일꾼이네~"라며 기특함을 드러낸다.또한 정우는 '갈갈이'로 변신해 웃음을 빵 터지게 한다. 정우는 "무를 주세요!"라며 '갈갈이 삼 형제'의 박준형 따라잡기에 나선다. 정우는 호기롭게 무를 갈겠다고 나섰지만, 곧이어 "맛이 없어요"라며 포기를 선언해 귀여움을 터트린다고.개성 폭발 '4우남매' 은우-정우-지우-시우의 귀여움 터지는 김장 하기는 '슈돌' 본 방송에서 만날 수 있다.'슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr