사진=유튜브 채널 '이민정 MJ'

사진=유튜브 채널 '이민정 MJ'

사진=유튜브 채널 '이민정 MJ'

배우 이병헌이 이른바 '블러 굴욕'에서 벗어난 모습을 공개해 관심을 모았다.지난 15일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 이병헌이 등장하는 축하 영상이 공개됐다. 해당 영상은 채널 구독자 수 50만 명 돌파를 기념해 제작됐다.영상 속 이병헌은 얼굴이 블러 처리된 상태로 등장해 "안녕하세요, 이병헌이다. (구독자) 50만 돌파를 축하드린다"고 인사를 건넸다. 블러로 가려진 모습에도 또렷한 음성이 전해지며 웃음을 유도했다.이병헌은 이어 "이제 블러가 없는 관계로 헤어, 메이크업 풀착장으로 인사를 드린다"고 말했다. 그 말을 함과 동시에 얼굴을 가리고 있던 블러 효과가 사라졌다. 자연스럽게 드러난 얼굴에 영상 분위기는 한층 유쾌해졌다.이병헌은 아내 이민정의 유튜브 활동을 응원하는 메시지도 전했다. 그는 "앞으로도 많은 분들에게 즐거움을 주는 유튜브로 발전하시기 바란다. 파이팅"이라며 진심 어린 응원의 말을 덧붙였다.이민정은 현재 개인 유튜브 채널 '이민정 MJ'를 운영 중이다. 그는 채널 개설 당시 구독자 수가 50만 명을 넘기 전까지 이병헌의 얼굴을 블러 처리하겠다고 밝혔다. 이병헌에게도 초상권이 있으니 쉽사리 얼굴을 공개하지 않겠다는 의미였다.이후 채널은 꾸준한 관심 속에 최근 구독자 50만 명을 돌파했고, 이에 따라 이병헌의 얼굴 블러 처리도 공식적으로 해제됐다. 이병헌의 축하 영상은 해당 공약이 이행되는 순간을 담아 주목을 받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr