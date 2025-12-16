사진=조윤희 SNS

사진=조윤희 SNS

사진=조윤희 SNS

사진=조윤희 SNS

배우 조윤희가 근황을 전했다.조윤희는 16일 자신의 인스타그램에 "Phu Quoc"(푸꾸옥)이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 조윤희가 딸 로아 양과 함께 베트남 여행을 즐기고 있는 모습. 모녀는 푸른색의 원피스를 나란히 착용해 절친 같은 분위기를 뽐냈다. 딸이 베트남에서 생일 축하를 받은 것으로 보아 두 사람은 생일 기념 여행을 떠난 것으로 보인다.한편 조윤희는 지난 2017년 배우 이동건과 결혼해 같은해 로아를 낳았다. 지난 2020년 이혼해 양육권은 조윤희가 가지고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr