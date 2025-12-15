사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 26기 현숙과 영식이 결혼을 앞둔 가운데 단독 인터뷰를 진행 해 눈길을 끈다.'나는솔로' 남규홍PD가 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '[솔로나라뉴스] 사랑이 넘치는 커플 26기 현숙&영식 단독 인터뷰'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 26기에서 인연을 맺고 곧 결혼을 앞둔 현숙과 영식이 결혼을 서두르게 된 배경을 공개했다. 두 사람은 단독 인터뷰 영상에서 결혼 준비 과정과 서로에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.현숙과 영식은 직장 위치 때문에 '판교 커플'로 불리는 만큼 알콩달콩한 모습을 보였다. 현숙은 "점심 시간에 판교에서 데이트를 하면 팔짱 끼고 다니는 사람이 우리밖에 없다"며 "비밀 연애하는 사내 커플들이 저희를 부러워하지 않을까 생각한다"고 자연스러운 애정 표현에 대한 소감을 전했다.결혼 준비 과정에서 다툰 적이 있냐는 제작진의 질문에 현숙은 "기본적으로 영식 님이랑은 일상에서 대화가 잘 된다"며 "의견을 나누고 결정을 하기까지 큰 무리가 없었고 평화로웠다"고 고백했다. 영식 역시 "준비하는 기간도 짧다 보니 싸울 시간도 없을 것 같다"며 순조로운 결혼 준비 상황을 내비쳤다.결혼식을 일찍 하려고 한 특별한 이유가 있었냐는 추가 질문에 현숙은 "제가 뭔가를 결정하고 실행할 날짜를 기다리는 걸 잘 못 한다"며 "굳이 시간 끌 거 있을까 싶었고 빨리 했으면 좋겠다 생각했다"고 솔직한 성격을 드러냈다. 이는 두 사람의 깊은 신뢰와 현숙의 결단력 덕분에 결혼 결정이 빨랐음을 짐작하게 했다.한편 현숙은 '나는솔로' 출연 당시 광수와 최종 커플이 됐으나 이후 영식과 교제를 시작해 내년에 결혼을 계획 중이다. 두 사람의 급속한 사랑과 결혼 준비에 많은 관심이 쏠리고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr