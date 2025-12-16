넷플릭스

칸의 여왕, 데뷔 36년 차지만 이토록 겸손할 수가. 대한민국을 대표하는 여배우 전도연이지만, 2023년 '일타스캔들'로 만났을 때보다 더 겸공한 모습을 보였다.최근 서울 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '자백의 대가'의 윤수 역 전도연을 만나 인터뷰를 진행했다. 전도연은 긴 파마머리의 윤수를 벗어던지고 중단발 레이어드컷으로 등장했다. 여기에 분홍색 가디건을 입고 발랄한 모습으로 취재진을 맞이했다.'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 전도연(윤수 역)과 마녀로 불리는 의문의 인물 김고은(모은 역), 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러. 전도연이 연기한 윤수는 남편 살해 용의자로 몰린 인물이다.전도연과 김고은은 영화 '협녀, 칼의 기억' 이후 10년 만에 다시 만났다. 30대 대표 김고은, 50대 대표 전도연의 만남에 '자백의 대가'는 공개 전부터 화제였다.이날 전도연은 "'협녀'로 만났을 때 이미 고은이와는 인간적인 관계가 생겼다. 공통적인 부분도 있었다. 난 '해피엔드'를 찍었고 고은이는 '은교'를 촬영하지 않았나. 둘 다 어린 나이였고 배우로서 연기한 거지만 사람들이 보는 시선이 상처가 될 수 있는 상황이었다"라고 운을 뗐다. 두 배우 모두 과거 19금 노출 장면이 있는 영화를 찍은 적이 있다.이어 전도연은 "난 그걸 이미 겪어서 지났었고, 고은이는 겪고 있었다. 고은이가 20대 때만이 할 수 있는 밝은 작품도 많이 했으면 좋겠다고 생각했다. 그 나이 때 아니면 할 수 없는 작품들 말이다. 꼭 하고 지나갔으면 좋겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다. 선배 전도연의 바람대로 김고은은 다양한 캐릭터와 작품으로 현재 가장 잘나가는 30대 여배우의 자리에 올랐다.'협녀'를 찍은 이후에도 두 사람의 인간적인 관계는 계속해서 이어졌다. 사석에서도 따로 만날 정도로 서로 깊은 고민을 나누고 털어놓은 이들은 이번 작품에서 최고의 호흡을 보여줬다.앞서 먼저 진행된 김고은의 인터뷰에서 그는 "'협녀' 때도 느꼈고 이번에도 느꼈지만 (전도연) 선배님은 몸을 사리지 않으신다. 보면서 다칠 것 같은 조마조마함도 있을 정도다. 요령을 안 피우신다. 지금까지도 똑같이 하시는 걸 보면서 '나도 저래야지'라는 생각이 들더라. 선배님이 이렇게 열심히 하시는데 내가 무슨 요령을 피우겠나. 나도 저렇게 정공법으로 해야겠다는 마음이다. 둘이 다 같은 생각이었을 때 시너지가 오는 게 아니겠나"라고 존경심을 드러냈다.이에 전도연은 "몸을 사리지 않는다는 건 몸을 사리는 방법을 몰라서다"라고 너스레를 떨었다. 그러면서 "나는 몸치라고 생각한다. 호송차 장면에서도 요령이나 이런 방법적인 걸 몰랐다. 고은이가 리드했고 내가 도움을 받으면서 찍은 신이다"라고 겸손함을 보였다.실제로 극 중 50%의 액션, 50%의 감정신을 소화해야 했던 전도연이다. 심지어 12부작이라 분량도 많았다. 촬영 장소도 교도소, 집, 작업실, 대학교, 변호사실, 법정, 취조실 등 다양했다. 고생이 많았을 것 같다는 취재진의 말에 전도연은 "보여지는 직업이다 보니 사람들의 시선을 피할 수는 없다. 내가 나를 만족시키고 싶어서 노력을 많이 한다"고 말했다.그러면서 "내가 배우가 아니라면 내 나이를 인식하고 살까. 사람들은 나의, 여배우의 나이가 중요한 것 같다. 기사에서도 몇 세 누구라고 나오지 않나. 끊임없이 나를 인식시킨다. 나이에 맞는 역할만 하는 건 아니지만 나 스스로는 그거에 굳이 신경 쓰고 싶지 않아"고 당당함을 드러냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr