'62세' 김일우, ♥박선영과 핑크빛 1년 만에 기쁜 소식 전했다…"일상 나누고파" ('디테일우')

지난해 12월부터 박선영과 '신랑수업'으로 핑크빛 분위기를 자아내며 결혼 분위기까지 연출했던 배우 김일우가 유튜브 채널을 개설했다.
김일우는 지난 12일 개인 유튜브 채널 '디테일우'를 개설하고 첫 에피소드를 공개했다. 현재 채널A 예능 '요즘 남자 라이프 – 신랑수업'에 출연하며 '준비된 1등 신랑감'의 면모를 보여주고 있는 그가, 이번엔 유튜브를 통해 꾸밈없는 '진짜 김일우'의 일상을 예고했다.
첫 영상에는 새벽부터 문어를 잡기 위해 바다로 향한 김일우의 모습이 담겼다. 그는 출항 초반 문어 조업 중 비어 있는 통발들을 보며 "괜히 나 때문인 것 같다"며 주눅들었다. 이후 첫 대왕 문어를 낚아 올리고 갑작스럽게 위풍당당한 모습을 보여 눈길을 끌었다. 김일우는 육지로 돌아온 뒤 허탈함을 내비쳤다. 아침을 먹기 위해 슈퍼에 온 상황. 가게 사장님에게 "통발 180개에 문어 한 마리만 있었다"며 "가져가라는데 미안해서 못 가져왔다"고 털어놨다. 이어 "만선의 꿈을 안고 나갔었다"고 말하며 헛웃음을 터뜨려 보는 이들의 웃음을 자아냈다.
'디테일우'는 도시 일상을 잠시 내려놓고 자연과 가까운 공간에서 살아가는 김일우의 모습을 담아낸 채널이다. 김일우는 '요즘 남자 라이프 – 신랑수업'에선 깔끔하고 섬세한 살림 실력을 보여줬다면, '디테일우'에선 '자연인'의 모습을 보여줄 예정이다.
김일우는 소속사 디에이와이엔터테인먼트를 통해 "방송에서 보여드린 모습 외에, 바닷가 마을에서 2년 차 주민으로 살아가는 소소한 일상을 나누고 싶었다"며 "반려견 마리와 함께 삶 속 작은 행복을 찾는 이야기를 전할 것"이라고 전했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
