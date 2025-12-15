사진 = KBS1TV '6시내고향' 캡처

빅뱅 멤버 대성이 트로트 가수로 활동을 시작한 후 어르신들의 사랑에 보답하기 위해 나섰다.15일 오후 6시 방송된 KBs1TV '6시내고향'에서는 빅뱅 대성의 등장이 그려졌다.이날 방송에서 대성은 청년회장 손헌수와 함께 강원특별자치도 영월군 산골 마을을 찾아 어르신들을 위한 특별한 하루를 선물했다.대성은 "제가 아이돌에서 트로트 가수로 활동 중이다"며 "어르신들의 사랑을 듬뿍 받고 싶어서 '6시 내고향'을 찾았다"고 출연 이유를 밝혔다. 대성과 손헌수는 추운 겨울 장사가 어려워진 만물 트럭 사장님의 일손을 돕기 위해 만물 트럭에 몸을 실었다. 두 사람은 교통이 불편해 읍내 이동이 어려운 마을 곳곳을 누비며 어르신들이 필요한 물건을 직접 판매하고 배달했다.만물 트럭을 타고 이동하던 중 버스 정류장에서 노인 일자리에 근무 중인 어르신들을 만나 필요한 물건을 판매하고 배달을 진행했다. 어르신들은 "읍내에 가지 않아도 이렇게 찾아와주니 고맙다"며 반가움을 전했다. 대성이 짐을 나르는 모습을 본 만물 트럭 주인은 "잘한다"고 칭찬했고 대성은 "제가 수발을 많이 들었다"고 너스레를 떨며 너스레를 떨었다.대성과 손헌수는 미리 전화로 주문한 돼지 등뼈와 양미리를 배달하고 일을 도와주는 마을 분들을 위해 새참으로 소주와 막걸리, 사탕을 구매하는 어르신과도 만났다. 이후 콩을 담는 작업에 한창인 마을 주민들을 위해 잠시 일손을 거들며 정성 가득한 서비스를 제공했다. 또한 집 마당에서 토끼를 키우는 개성 넘치는 어르신과 마주쳤는데 무거운 쌀을 직접 배달한 두 사람은 집 안에 가득 진열된 담금주를 보고 술을 드시지 않는 어르신만의 독특한 인테리어에 감탄을 금치 못했다.마지막으로 굽이굽이 산길을 달려 마을회관에 도착한 대성과 손헌수는 어르신들의 뜨거운 환호와 사랑을 받으며 물건을 판매했다. 두 사람은 특히 남편을 떠나보내고 홀로 지내는 어르신 댁을 찾아 전구를 갈아드리는 등 받은 사랑을 다시 나누는 모습을 보였다.모든 VCR이 끝난 후 MC들이 대성에게 "고정 출연은 어떠냐"고 묻자 대성은 반색하며 "너무 즐거웠다"며 "손헌수와 케미스트리가 너무 좋아서 앞으로도 기회가 있으면 또 오고 싶고 그동안 '6시 내고향'에 너무 출연하고 싶었다"고 답했다. 대성은 이어서 "그동안 빅뱅 멤버로만 활동을 하다가 요즘은 트로트 가수로 사랑을 받고 있다"며 "그 사랑에 보답할 수 있어 좋았다"고 뿌듯한 마음을 드러냈다. 한편 대성은 지난 10일 싱글 트로트 곡 '한도초과'를 발매하고 활발히 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr