방송인 유재석이 유연석에 대해 칭찬했다.SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 가장 최근 방영된 35회에서는 수도권 가구 5.1%, 전국 4.5%, 2049 1.5%로 동시간대 2049 및 수도권 가구 시청률 1위는 물론, 화요 예능 전체 2049 시청률 1위까지 거머쥐었다. (닐슨 코리아 기준)‘틈만 나면,’ 첫 방송에서 유연석, 이제훈이 84년생 동갑내기 우정을 과시한다고 해 눈길을 끈다. 이날 유연석은 이제훈의 등장에 “우리 동갑내기~”라며 와락 껴안는다. 두 사람은 영화 ‘건축학개론’ 이후 우정을 쌓아온 84년 친구 사이. 이제훈은 “재석이형과 연석이가 잘하니까 (왔다)”라며 남다른 의리를 자랑한다.특히 이들의 끈끈한 호흡은 틈새 미션에서 제대로 폭발한다. 유연석이 시동을 걸 듯 점수를 넣으면, 이제훈이 기다렸다는 듯 마무리 점수를 넣는 ‘완벽 플레이’가 펼쳐진 것. 유재석이 두 사람의 자동반사급 팀워크에 “오늘 연석이랑 제훈이가 대박이다”라며 감탄하자, 유연석은 “전국에 있는 84들아! 84의 반란을 꿈꾼다!”라며 포효해 폭소를 자아낸다.그런가 하면, 유연석이 남다른 영업 실력으로 찐친 이제훈을 놀라게 해 흥미를 고조시킨다. 이제훈이 ‘모범택시3’의 촬영 중이라는 근황을 전하자, 유연석이 “제작사 사무실 놀러 갔다가 ‘모범택시3’ 예고 영상 봤다. 많은 게 담겼더라”라며 귀띔한 것. 이에 이제훈이 “저도 아직 못 봤다”라며 눈을 동그랗게 뜨자, 유재석은 “연석이가 업계에서 살아남는 이유가 있다. 여기저기 영업 다니는 걸 잘해”라며 흐뭇하게 미소 짓는다.과연, 국민MC마저 인정한 ‘영업왕’ 유연석과 그의 찐친, 이제훈의 ’84 동갑내기 시너지’는 어떨지, 이들의 특급 활약상이 담길 ‘틈만 나면,’ 본 방송에 대한 기대가 수직 상승한다.한편, ‘틈만 나면,’은 오는 12월 16일 화요일 밤 9시에 방송될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr