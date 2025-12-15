사진=정다연 기자

'스우파' 출신 댄서 리헤이가 뮤지컬 배우로 인생 2막을 열었다.오는 16일 관객들과 만날 뮤지컬 '시지프스' 배우들이 15일 언론과 만났다. 이날 행사에는 클라운 역의 정민, 임강성, 박유덕, 김대곤, 아스트로 역의 이후림, 김태오, 이선우, 포엣 역의 리헤이, 박선영, 윤지우, 언노운 역의 이형훈, 송유택, 강하경, 조환지, 추정화 연출, 허수현 음악감독, 김병진 안무감독 등이 참석했다.'시지프스'는 알베르 카뮈의 소설 '이방인'을 그리스 신화 속 '시지프'와 엮어 뮤지컬적으로 풀어낸 작품이다. 희망이라고는 남아 있지 않은 무너진 세상 속 버려진 배우 4인의 이야기를 다룬다.리헤이는 2021년 엠넷 서바이벌 프로그램 '스우파'에 출연해 이름과 얼굴을 알렸다. 앞서 같은 '스우파' 출연 댄서 아이키는 지난 6월 '프리다'로 뮤지컬 배우로 데뷔했다. '스우파' 출신 댄서 중 첫 뮤지컬 배우였다.리헤이는 이번 '시지프스'에 캐스팅 되면서 '스우파' 출연진 중 두 번째 뮤지컬 배우가 됐다. 리헤이는 "아이키 언니랑 정말 많은 얘기를 나눴다"며 "언니가 '가면 알아서 다 도와줄 거니까 걱정하지 말고 노래만 잘 외워서 가라'라고 강조했다"고 당시를 회상했다.리헤이는 "언니가 '프리다' 당시 '너무 행복하다'라는 말을 많이 했었다. 이번에 제가 뮤지컬을 한다고 하니까 강력히 추천해 줬고, 춤에 도움이 될 뿐만 아니라 좋은 터닝 포인트 될 거라는 조언을 많이 해줬다"고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr