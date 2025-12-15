진서연, 월수입 4천 쇼핑몰 포기했다…"장사 잘됐지만 불행해"('백반기행') [종합]

사진=텐아시아DB

'식객 허영만의 백반기행' 진서연이 과거 월 수입 4000만원 쇼핑몰을 운영한 적 있다고 밝혔다.14일 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 허영만이 배우 진서연과 함께 제주도 서귀포시 맛집 탐방을 떠났다.진서연은 '제주살이 3년 차'라고 밝혔다. 그는 "서울 살면 촬영 때문에 치열하다. 서울에서는 에너지를 쏟고, 제주 오면 에너지를 받는다"고 말했다.진서연은 "서울에서는 돈 버는 일을 한다"고 했다. 이어 "제주도 삶이 돈을 까먹는 삶은 아니다. 치장 안 하고 맨얼굴에 츄리닝 입고 다닌다. 매일 운동하고, 많이 돌아다니는 편이다"고 전했다.진서연은 데뷔 7년 만에 영화 '독전'에서 약물 중독자이자 마약 밀매업자 역할을 맡아 강렬하고 과감한 연기로 얼굴을 알렸다. 그는 "무명 시절이 괴롭진 않았다. 연기 아니면 재미를 느낄 만한 게 있을까 싶엇다"고 말했다. 이어 "대학교 때 쇼핑몰도 해봤다. 장사가 잘됐다. 한 달 수익 평균 4000만원이었다. 돈 많이 벌었다. 그런데 불행했다. 이걸로 돈을 벌고 싶지 않았다"고 고백했다.해당 쇼핑몰은 전국 톱3에 들 정도로 잘 됐다고. 그럼에도 진서연은 연기자의 길을 선택했다. 진서연은 "500원짜리 빵을 사 먹어도 연기를 하고 싶다는 생각이 들어서 그만뒀다. 드라마 출연하면 회당 50만원을 받았다. 수입이 몇 배가 줄어든 거다. 그런데도 촬영장에 있는 게 좋고 재밌었다"라고 말했다.진서연은 "'연기 왜 하냐'고 물으면 재밌어서 한다고 말한다"라고 연기에 대한 애정을 드러냈다. 이어 "거기에 반응이 오면 덤으로 감사하다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr