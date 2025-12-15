이정재, 전여친과 공식석상 섰다…배우 아니랄까봐 모른 척 다정한 투샷 ('얄미운사랑')

사진제공=tvN

이정재가 제작발표회에 오른다.15일 tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’ 측은 11회 방송을 앞두고 임현준(이정재 분)부 위정신(임지연 분), 황대표(최귀화 분), 박병기(전성우 분) 그리고 권세나(오연서 분)까지 총출동한 ‘착한형사 강필구 시즌 5’의 제작발표회 현장을 공개했다.지난 방송에서 ‘멜로장인’ 계정을 탈퇴하며 ‘영혼있음’과의 추억을 정리한 임현준은 현실의 위정신에게 더 마음을 쓰기 시작했다. 여전히 온 신경이 ‘멜로장인’을 향해 집중된 위정신한테 임현준의 진심이 닿을 수 있을지 궁금해지는 가운데, 이재형(김지훈 분)과 윤화영(서지혜 분) 사이에도 변화의 가능성이 비치기 시작했다.이날 공개된 사진은 기대 속에 돌아온 국민 드라마 ‘착한형사 강필구 시즌 5’의 제작발표회 현장으로 시선을 사로잡는다. 연예부 기자들이 모두 모이는 제작발표회를 앞두고 임현준과 황대표, 박병기는 또 한 번 긴급 대책 회의에 돌입한다. 이번에야말로 위정신에게 가짜 ‘멜로장인’의 정체를 들킬 절체절명의 위기에 놓인 세 사람이 이 난관을 무사히 빠져나갈 수 있을지 궁금해진다.이어진 사진 속 무대에 오른 임현준은 프로 배우 그 자체다. 전 연인 권세나와의 다정한 커플 포토타임부터 진지한 자세로 질문을 경청하는 임현준의 모습은 새로운 이야기, 새로운 캐릭터와 함께 돌아온 ‘착한형사 강필구 시즌 5’에 대한 기대감을 자아낸다. 기자석에 자리한 위정신은 최애 작품의 제작발표회까지 참석한 ‘성공한 덕후’의 뿌듯한 미소를 감추지 못하는 모습이다.‘얄미운 사랑’ 제작진은 “11회에서는 임현준과 위정신의 관계에 새로운 터닝 포인트가 찾아온다. 복잡하게 꼬인 관계의 실타래를 풀기 위해 노력하는 임현준의 모습을 지켜봐 달라”고 전했다.지난주 결방한 ‘얄미운 사랑’ 11회는 이날 오후 8시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr