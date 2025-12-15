사진=KBS2 '1박 2일'

'1박 2일' 조세호가 하차 선언 후에도 멤버들과 함께했다.14일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 활동 중단을 선언한 조세호가 편집 없이 등장했다.이날 방송은 경북 안동 여행 두 번째 이야기가 펼쳐졌다. 양반이 된 조세호는 머슴 멍충이(김종민)와 신분격차로 인해 티격태격하는 모습으로 웃음을 선사했다.쉬는 시간 중 김종민은 조세호에게 소금 식혜를 건넸다. 이를 알게 된 조세호는 "우리가 함께한 세월이 있는데, 도대체 무슨 짓을 한 거냐"며 서운함을 내비쳤다.이에 김종민은 "내가 원래 양반이었잖아"라고 억울함을 내비쳤지만, 조세호는 "마시거라"라며 냉랭한 태도를 보였다. 결국 김종민은 "죄송합니다. 용서해달라"고 사정해 폭소를 유발했다.양빈인 이준, 문세윤이 자신들의 머슴 딘딘, 유선호의 기강을 잡는 사이, 복귀한 조세호는 "정성 가득한 멍충이의 모습을 보고 싶다"며 충성심 증명을 요구했다. 그러나 김종민은 눈앞에서 한과 서리를 했고, 다시 진실의 방으로 향했다.김종민은 조세호의 잔소리에 "대감 그만 좀 하십쇼. 귀에 피가 날 것 같다"고 호소했다. 김종민은 자신이 건넨 '낙엽 식혜'를 "도저히 못 마시겠다"며 땅에 버려 웃음을 자아냈다.'재주는 머슴이 부리고' 코너 설명에 머슴들은 불만을 토로했다. 머슴은 왕이 될 수 없는 상황. 유선호는 "오늘부터 내일까지 이러고 살아야 하냐"며 기회조차 없다고 울상을 지었다.머슴 김종민이 제기차기에 실패하자 조세호는 분노했지만, 저녁 취침 전 머슴들이 도망치는 걸 막아야 한다는 미션에 그는 "사람들 없을 때는 원래대로 형 동생 하자"며 김종민 마음을 달랬다."서운했던 거 다 풀어라. 나만 믿어라"는 조세호의 속삭임에 김종민은 "꿍꿍이가 있다"고 의심해 웃음 짓게 했다.한편, 조세호는 지난해 '1박 2일'에 합류해 약 1년간 고정 멤버로 출연했지만, '조폭 연루설'에 휘말린 뒤 여러 방송에서 자진 하차를 선언했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr