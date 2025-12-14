사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모의 세련된 미모가 시선을 모은다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 "이번주 라플위클리 주제는 시청자 여러분께서 직접 투표로 뽑아주신 기억"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 안현모는 따뜻한 니트 스타일링으로 미모를 뽐냈다. 아이보리톤의 펀칭 니트와 이너 폴라 티셔츠를 레이어드한 채 편안하게 앉아 있는 모습에서 겨울 감성이 고스란히 전해지면서도 지적인 분위기가 동시에 드러난다.팬들은 "언니 예뻐요", "너무 아름다우셔", "옷이 이쁘네요", "늘 본받네요", "이 포즈는 귀엽습니다", "내 롤모델", "품격 있는 미모", "지성과 미모의 완벽 조합", "분위기 진짜 좋다", "지적인 미소 너무 예쁘세요", "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "정말 우아해요", "늘 고상한 현모님" 등의 댓글을 남기며 감탄을 아끼지 않았다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생으로 42세인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr