사진 = 고아라 인스타그램

배우 고아라의 고급스러운 미모가 눈길을 끈다.최근 고아라는 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 게시했다.사진 속 고아라는 블랙 니트와 샤넬 로고 포인트가 들어간 모자를 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 한층 깊어진 눈빛과 은은한 조명 아래서 드러난 투명한 피부가 고아라 특유의 맑고 고급스러운 분위기를 극대화한다.사진에서 고아라는 자연광이 얼굴선을 감싸며 시크한 아우라를 자아내고 있다. 이어진 컷에서는 붉은 벽돌 배경과 어우러져 영화의 한 장면 같은 감성을 연출했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "셔터 누를 때마다 화보", "너무 예뻐", "시크하면서도 사랑스러운 느낌이 동시에 나는 아라양", "깨끗한 메이크업 세상에서 제일 잘 어울리는 언니", "영화 속 한 장면 같아요" 등의 반응을 보였다.한편 1990년생으로 35세인 고아라는 지난 6일 종영한 티빙 오리지널 '춘화연애담'에서 주연을 맡았다. 해당 작품은 지난달 공개된 19금 드라마로 당초 화리 공주 역은 고아성이 캐스팅됐으나 부상으로 하차하면서 고아라가 합류했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr