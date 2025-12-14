텐아시아 DB

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨'14일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '금쪽이 같은 막내즈' 레이스가 펼쳐졌다.이날 송지효는 '8년 연애' 경험을 고백해 충격을 안겼다. 지석진의 "지효는 마지막 연애가 언제냐"는 질문에 송지효는 "4~5년 전인 것 같다. 오래 만났다. 한 8년 정도 사귀었다"고 밝혔다.놀란 지석진이 "방송 나가도 되냐. 우리가 아는 사람이냐"고 묻자, 송지효는 "그 사람 아니다"라며 공개 여부에 쿨한 모습을 보였다.송지효의 깜짝 고백에 지석진은 "우리가 모르는 사이에 연애를 했네. 뭐 하는 사람이었어? 나 진짜 모르고 지나겠네? 서로 뭐 그런 걸 안 물어보니까"라며 궁금증을 드러냈다.연애 사실을 공개하지 않았던 송지효는 "안 물어봐서 나도 얘기 안 했다"면서 미소를 보였다. 충격에서 벗어나지 못한 지석진은 "말도 안돼. 와 진짜 몰랐다. 우리 몰래 만나냐"면서 "대단하다. 8년 만났다는 건 방송 나가도 되냐. 진짜 쇼킹하다. 거의 최초 공개다. 깜짝 놀랐다"고 속내를 털어놨다.한편,' 1대 임대 멤버' 강훈이 오랜만에 '런닝맨'에 등장했다. 멤버들이 놀란 가운데 과거 '러브라인'을 구축했던 지예은도 함박웃음을 지었다.지석진은 지예은에게 "강훈이가 다른 프로그램에서 '태연 2행시' 하는 거 봤냐"며 놀렸고, 지예은은 "봤다. 그럴 수 있다"며 아무렇지 않은 반응을 보였다.멤버들이 '예은 2행시'를 요구하자, 강훈은 고민 끝에 "못 하겠다"고 포기했다. 지예은은 "나도 별로다"라며 거부해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr