가수 설운도가 '가격 측정 불가' 수석과 원석으로 가득 찬 대저택을 공개했다.14일 방송된 KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 아나운서 엄지인의 보스 라이프가 그려진 가운데, 설운도의 양평 작업실 겸 자택 '설운돌 하우스'가 공개됐다.이날 엄지인은 후배 김진웅, 남현종과 함께 '아침마당' 인기 코너 '도전! 꿈의 무대' 출연을 앞두고 조언을 구하기 위해 설운도의 양평 집을 찾았다.공개된 설운도의 집은 수석으로 가득 차 있었고, 이에 엄지인은 "수석 매니아 시다. 저게 다가 아니다. 집에 2층 집인데 1층부터 2층까지 빽빽하게 채워져 있다"며 놀라움을 감추지 못했다.무려 1,000여 개의 돌을 수집한 설운도는 "수정도 있고, 광물, 오팔, 에메랄드, 대나무 화석도 있다"며 다양한 크기와 색깔의 돌을 소개했다. 엄지인은 가장 큰 돌을 가리켰고, 설운도는 "이게 제일 비싸다. 이건 가격을 얘기할 수 없다"며 가격 측정이 불가한 돌도 소유하고 있었다.최고가가 억 대라며 설운도는 "인도네시아 이 돌은 200만원이다"고 얘기해 놀라움을 안겼다. 이어 남현종이 "아내분은 좋아하시냐"고 묻자 설운도는 "아내는 돌과 같이 나를 내쫓고 싶다고 한다"고 말해 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr