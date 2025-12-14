사진 = 공효진 인스타그램

사진 = 공효진 인스타그램

공효진이 밝은 미소가 담긴 근황을 공개했다.최근 공효진은 자신의 인스타그램에 "내일도 만나러 갑니다~윗집사람들 2주차 무대인사"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 공효진은 따뜻한 브라운 니트와 데님 팬츠를 매치해 내추럴한 스타일을 선보였다. 무대 위에서 환하게 웃으며 관객을 바라보는 모습은 오랜 배우로서의 여유와 따뜻한 에너지를 전한다. 조명 아래에서도 수수하게 빛나는 미모가 돋보이며, 소탈한 분위기 속에서도 고유의 존재감을 드러냈다.팬들은 "사랑함니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "미소 좋아요" 등의 반응을 보였다.앞서 공효진은 자신의 인스타그렘에 펑퍼짐한 원피스를 입고 뒷짐을 지고 있는 모습이 담긴 사진을 올렸는데 이후 난데없는 '임신설'에 휘말렸다. 그러나 이번 화보로 임신설을 잠재웠다.한편 1980년생인 공효진은 45세로 2022년 10살 연하의 1990년생 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다. 공효진은 "미국에 살 준비하러 가야 한다"며 "하자마자 가는 거다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr