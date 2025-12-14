사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

배우 고소영의 충격적인 미모가 시선을 모은다.최근 고소영은 자신의 인스타그램에 "안녕하세요 모모님들~~저 메이크업 배웠어요"라며 "생각보다 어렵지 않았어요"라며 유튜브 영상 공개 소식을 전했다.사진 속 고소영은 차량 안에서 셀카를 촬영하며 자연스러운 일상 미모를 뽐냈다. 앞머리를 내린 블랙 헤어 스타일에 퍼플 니트와 아이보리 패딩을 매치해 따뜻하면서도 세련된 겨울 분위기를 연출했다. 은은한 음영 메이크업과 또렷한 눈매가 어우러져 고혹적인 매력을 더했다. 안경을 착용한 컷에서는 지적인 무드까지 자아내며 시선을 사로잡았다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니는 이목구비가 또렸하셔서 은근한 화장법도 잘어울려요", "진짜 렌즈 대박", "언니 렌즈 진짜 너무 예쁘자나여" 등의 반응을 보였다.앞서 고소영 유튜브 채널에는 '고소영이 샵에서 직접 배워 온 왕초보 메이크업 튜토리얼 (데일리, 연말 파티용)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 고소영은 "유튜브 하면서 셀프 촬영할 때가 많다. 그럴 때 할 수 있는 데일리 메이크업과 다가오는 연말을 위한 포인트 메이크업을 알려드리려고 한다"고 밝혔다.한편 1972년생으로 53세인 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr